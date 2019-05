​Márquez: "El nostre punt feble a Jerez és a una volta"

El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) s'ha mostrat "content" amb la seva tercera posició en la graella de sortida per al Gran Premi d'Espanya, ja que el "punt feble" de l'equip cada any a Jerez és "a una volta", i ha afirmat que l'"objectiu" principal era assegurar-se la primera fila.









"Estic content, perquè aquí a Jerez el nostre punt feble cada any ha estat a una volta, sempre classificat en segona línia, lluny de la pole. Aquesta vegada estic a 90 mil·lèsimes, tercer, però en primera línia, que era l'objectiu. Sembla que les Yamaha van bé, així que veurem demà com va", va assenyalar en declaracions a DAZN després de la Q2.





El de Cervera va analitzar a més l'estratègia de l'equip. "Me l'he jugada a tres pneumàtics, però les dues motos no eren iguals. He hagut de mantenir sempre el davanter, així que ja estava més desgastat per fer una volta ràpida", va concloure.