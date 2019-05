L'ANC defensa la unilateralitat si l'independentisme supera el 50% de vots

Els socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han aprovat aquest diumenge en la seva setena assemblea general a Tarragona l'actualització del full de ruta de l'entitat, que planteja la unilateralitat com la via "més probable" per aconseguir la independència de Catalunya si en les pròximes eleccions catalanes els partits independentistes sumen més del 50% dels vots.









Segons el full de ruta, ratificat per una àmplia majoria amb vot a mà alçada, en aquest escenari al Parlament de Catalunya hauria de "revalidar" la declaració d'independència i publicar-la al Dogc i el BOPC, i al Palau de la Generalitat hauria de despenjar la bandera d'Espanya per demanar el reconeixement internacional de la declaració.





El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte: "Benvinguts a la vostra assemblea, la nostra assemblea", ha dit, i ha animat els socis de l'ANC a seguir treballant en favor de la república catalana a través de la transversalitat i la diversitat, en les seves paraules.





Els secretaris nacionals de l'ANC Montserrat Tudela i Pep Fort han explicat que aquesta nova full de ruta és el resultat de la constatació que la independència, segons ells, no pot aconseguir-se més que amb la unilateralitat per fer front a la "repressió".





"L'hem de fer efectiva nosaltres, i encara que som conscients de les dificultats, també ho som de la nostra determinació", ha dit Fort, que ha anunciat que segons el pla aprovat l'ANC intensificarà les accions d'internacionalització i treballarà perquè el Consell per la República, encapçalat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont des Waterloo, tingui un paper més rellevant en el dia a dia de les institucions catalanes.