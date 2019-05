T'imagines Pedro Sánchez de manter?

Save the Children ha reivindicat "mesures urgents" per a la prevenció i eradicació de la pobresa infantil i de la violència contra els menors davant l'inici d'una nova legislatura. L'ONG, que ha celebrat els seus 100 anys, ha demanat una "mirada nacional" per abordar aquest "desafiament".





Per a això, ha llançat la campanya 'La Infància Marca', una iniciativa en què l'ONG pregunta què hauria estat dels líders dels principals partits Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo esglésies (Podem) i Santiago Abascal (Vox) si haguessin viscut una infància diferent.





En aquest sentit, mitjançant muntatges fotogràfics, l'organització els ha vestit de pobres, amb un aspecte envellit, exercint treballs precaris i vivint en situació d'exclusió social. Per exemple, a Sánchez li ha presentat com un membre del top manta, a Abascal de captaire ja Esglésies de ferroveller, entre d'altres contextos de pobresa.





L'ONG ha reclamat accions polítiques per evitar que la pobresa es transmeti de generació en generació i que la infància a Espanya es desenvolupi lliure de pobresa, violència i discriminació.





"Som la nostra infància, que és el que determina la resta de les nostres vides", ha argumentat el director general de Save the Children, Andrés Conde, qui ha posat èmfasi en la tasca de l'ONG per "assegurar" que no es morin nens en el món per causes evitables, que "no hi hagi cap sense anar a l'escola" i que visquin protegits de la violència i explotació.





En un acte celebrat aquest dilluns a Madrid, l'organització ha presentat un informe en què recull l'evolució dels drets dels infants durant els darrers 100 anys a Espanya. Conde ha destacat els avenços, però també ha recordat que queda "molt" a fer.









"Esperem que els propers quatre anys siguin el moment de la política i de la mobilització social per la infància", ha subratllat. D'acord a les dades recopilades en l'informe, un de cada quatre nens a Espanya viuen en l'actualitat en situació de pobresa i entre un 10 i un 20 per cent de la població va patir abusos sexuals sent menor.





L'ONG ha recordat que segons les dades de l'Eurostat Espanya és un dels països amb taxes més altes de pobresa infantil relativa: el 28,3% dels nens i les nenes es troba en aquesta situació, per sobre de la mitjana de la Unió Europea i només Romania i Bulgària tenen taxes més altes de pobresa. "Ens hem deixat enrere a la infància", ha dit Conde, que també ha posat èmfasi en el progrés econòmic "descomunal" que ha experimentat Espanya en les últimes dècades.





Tal com ha exposat, a les elevades taxes de pobresa infantil a Espanya, s'uneixen les altes taxes de desigualtat, que també es troben per sobre de la mitjana europea i situen Espanya entre els líders. En aquest sentit, ha reclamat "mesures clares" contra la pobresa infantil i una "estratègia" per eradicar-la.