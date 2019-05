Foment no s'amaga: l'associació empresarial ha decidit nomenar quatre consellers assessors per reforçar la seva funció de lobby davant les administracions públiques.









Els elegits com a assessors a 'public affairs' són Manuel J. Silva, Vicente Martínez-Pujalte (exdiputat del PP), Valeriano Gómez (exministre i exdiputat del PSOE) i Carles Campuzano, que recentment va renunciar al seu càrrec de portaveu en el grup de JxCat a Congrés dels Diputats després d'abandonar la primera línia política.





Foment defensa que aquests nomenaments es justifiquen per les trajectòries professionals i coneixedores dels processos legislatius de tots els consellers. La patronal vol potenciar la seva funció lobbista de forma pública i notòria, i per això ha decidit buscar talent en persones que han format part de forma destacada de la política nacional.





Sánchez Llibre ha destacat que són "persones de molt de nivell i prestigi" a més de comptar amb la confiança de l'actual junta directiva, i ha ressaltat que no percebran cap mena de retribució per a exercir aquest càrrec.





DEMANEN CENTRALITAT AL GOVERN ESPANYOL





En roda de premsa posterior a la Junta Directiva, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, la "màxima estabilitat, màxima serietat i màxima moderació" en els plantejaments econòmics del futur Govern.





També ha defensat que el pròxim Govern espanyol haurà d'emprendre reformes estructurals per a l'economia "amb la màxima força i vitalitat" i a través de la concertació social.





El líder de la patronal ha rebutjat opinar quins haurien de ser els socis del Govern de Sánchez i ha recalcat que aquesta responsabilitat recau en la formació que ha resultat guanyadora de les eleccions generals.





Sánchez Llibre sí que ha volgut valorar positivament la possibilitat que el pròxim executiu central impulsi "grans pactes d'Estat" amb diferents formacions en qüestions de competitivitat empresarial i fiscalitat.





També ha dit que Foment està elaborant un document en què manifestarà els plantejaments de la patronal respecte a les eleccions europees i municipals del 28 de maig.





REGISTRE HORARI





Sobre la implantació del registre horari de la jornada laboral, Sánchez Llibre ha remarcat que hi ha "una gran preocupació" entre els empresaris sobre com aplicar-lo.





Per això ha defensat la petició de la CEOE per ampliar el període perquè comenci a ser obligatòria, i ha confiant que no s'apliqui fins que hi hagi un "consens" entre els diferents agents i es pugui complir per totes les empreses.





PUJADA DE L'SMI





Preguntat per la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 900 euros, ha reiterat que aprova l'augment, sobretot en ciutats com Barcelona, però no les formes amb què es va arribar a l'acord que el regula.





No considera que perjudiqui la creació de llocs de treball, però sí a certs sectors, com el dels Centres Especials de Treball (CET) perquè poden tenir dificultats per arribar a pagar 900 euros.