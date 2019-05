Mor un nadó prematur a l'Hospital Trueta de Girona afectat pel bacteri Klebsiella

Un nadó prematur nascut a les 24 setmanes de gestació ha mort a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona afectat pel bacteri Klebsiella, el mateix que va causar la mort de dos prematurs a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a finals d'abril.









Segons ha informat aquest dimarts en un comunicat la Conselleria de Salut de la Generalitat, es tracta d'un nadó de prematuritat extrema ingressat a la unitat de Neonatologia que va néixer amb 600 grams i "una situació clínica molt complicada", i que ha mort la nit de diumenge.





A l'hospital hi ha ingressats altres dos nadons als quals se'ls ha detectat la presència del bacteri però que no han emmalaltit, i l'hospital ha indicat que des del 4 d'abril "només s'ha registrat un cas nou", que és el bebè que ha mort.





La Klebsiella és un bacteri que viu en el tub digestiu encara que es troba en qualsevol lloc del medi ambient, i un dels factors de risc per contreure la malaltia és la prematuritat, per la qual cosa les unitats de neonatologia són espais on es poden detectar brots, ha assenyalat la Conselleria.





En aquest sentit, ha assegurat que la unitat de Neonatologia del Trueta ha "extremat" les mesures de control i prevenció per a reduir el risc de contagi, detectar precoçment els bebès portadors del bacteri, identificar possibles focus i fer el seguiment.





La direcció del centre ha agraït la ·collaboració i implicació dels professionals de Neonatologia i dels familiars dels nens que estan ingressats.