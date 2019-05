Valls sosté que en la prostitució "cal castigar el client"

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha dit aquest dimarts que la prostitució a Barcelona expressa l'explotació de la misèria, i tot i que ha apuntat que la seva prohibició és complicada, ha apostat per multar els que la consumeixen: "Cal castigar el client", a més de desenvolupar polítiques socials perquè les persones deixin d'exercir-la perquè, al seu parer, no és una activitat econòmica.









Així ho ha sostingut durant el cicle 'Objectiu Barcelona' de Barcelona Global, en què a més, preguntat sobre l'enquesta que situa ERC i BComú com a guanyadors a les eleccions, ha advertit que no s'ha de deixar que la ciutat "caigui en mans del separatisme d'Ernest Maragall", mentre que ha sostingut que si està en condicions de governar, pactarà amb els socialistes i amb aquells que pensin que la ciutat ha de ser catalana, espanyola i europea, en les seves paraules.





Ha apuntat que no és partidari de comentar les enquestes, tot i que ha assegurat que la gent no votarà igual que en les eleccions generals i hi haurà sorpreses, i ha defensat que la ciutat no pot tenir un sol color, "el groc", si no molts , mentre que s'ha autoproclamat amb el canvi al·legant que el seu equip no ha governat a Barcelona.





Ha dit que el seu repte és tenir una ciutat segura, neta, sense desigualtats i que atregui talent, i s'ha reivindicat com el candidat de les elits perquè al seu parer Barcelona necessita gent que imagini el futur: "Sense elits no hi ha ni modernisme, ni Palau de la Música, ni Gaudí, ni Liceu, ni Barça".





Ha proposat fer de Montjuïc un nus cultural amb gestió pròpia que estigui unit amb l'avinguda Paral·lel i que tot el conjunt sigui un eix cultural, "un bulevard", posant l'urbanisme a la seva disposició.





"Hem de fer servir més els edificis que hi ha al centre de la ciutat per a les ciències", ha dit, i ha criticat la idea que creu que BComú ha estès que el turisme és l'enemic i que la ciutat aposti pel decreixement.