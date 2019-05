El Centre Mèdic Teknon extreu pel nas un tumor cerebral a una nena de 4 anys

L'equip mèdic d'Oliver & Ayats Institute, del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, ha extret pel nas un tumor cerebral a una nena de quatre anys mitjançant una cirurgia multidisciplinar endoscòpica, ha informat el centre en un comunicat.









L'operació, que realitza Oliver & Ayats Institute des de 2005, aconsegueix la resecció total del tumor cerebral en el 100% dels casos, i la seva extracció per una cavitat de tan sols un centímetre de diàmetre.





El centre ha ressaltat que, per a aquesta operació, es requereix d'un alt nivell d'experiència per part del cirurgià, però l'hospitalització pot ser curta i la recuperació ràpida, amb "menys efectes adversos i danys neurològics".





El craneofaringioma és un tumor cerebral benigne, típic de l'edat infantil, entre els 5 i 10 anys; aquesta lesió comprimeix la hipòfisi o estructures cerebrals veïnes com l'hipotàlem i el quiasma òptic (control de la visió).





Concretament, aquest tumor causava en la nena mals de cap persistents, malestar general, a més d'una disminució de l'agudesa visual.





Com explica el neurocirurgià líder de l'operació, Bartomeu Oliver, al craneofaringioma no hi ha com a tal factor de risc: "Són els romanents del teixit embrionari que romanen on no haurien d'estar i això fa que es desenvolupin i aparegui el tumor. Normalment de creixement lent".





La cirurgia endoscòpica transesfenoidal transnasal, que es realitza amb un equip d'especialistes en neurocirurgia, otorinolaringologia, anestèsia i infermeria, és una tècnica mínimament invasiva que utilitza l'endoscopi com a font de visió per operar.





NO ES MANIPULA EL CERVELL





A diferència de la craniotomia, la tècnica quirúrgica que s'utilitzava abans en els craneofaringiomas, "amb aquesta cirurgia no ha de manipular-se el cervell ni els nervis òptics, es treballa per sota d'ells", explica Oliver.





Segons la seva opinió, s'obté una visió molt bona i directa de totes les estructures que han de separar-se del tumor, com poden ser petites artèries i es tracta de "l'única via que garanteix unes extirpacions completes d'aquests tumors".