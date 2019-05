Izpisúa assegura que la ciència està canviant l'evolució humana a un ritme mai vist

L'expert en cèl·lules mare Juan Carlos Izpisúa ha reivindicat la importància de la ciència bàsica i ha afirmat que "el camí cap a la propera cura miraculosa comença a les puntes dels dits" d'aquest tipus d'investigadors.









Així mateix, s'ha mostrat "convençut que els descobriments científics bàsics realitzats en els últims anys que permeten modificar el nostre genoma i epigenoma alteraran l'essència mateixa de la humanitat i canviaran l'evolució humana a un ritme accelerat mai abans experimentat".





Així ho ha asseverat Izpisúa en el discurs que ha pronunciat en l'acte en el qual es la Universitat de València (UV) li ha investit com a doctor 'honoris causa' per "les seves aportacions a la biologia i les cèl·lules mare i la seva aplicació en els àmbits dels trasplantaments i la lluita contra l'envelliment ".





Amb les seves paraules, el prestigiós especialista ha recalcat que la investigació en ciències bàsiques "no sempre és directa i els resultats són incerts". "La manca d'un resultat final definit -ha prosseguit- pot semblar descoratjadora, ja que ningú vol desaprofitar anys de la seva vida, però també hi ha la brillantor i l'esperança de poder descobrir alguna cosa que realment canviï la vida".





Per això, ha confiat en "poder inspirar especialment als joves" i dir-los que "no es desanimin si la seva investigació no va exactament com ho havien imaginat".





En la mateixa línia, ha subratllat que "el camí cap a la propera cura miraculosa comença a les puntes dels dits del científic bàsic" i, per aquest motiu, ha qualificat com a "preocupant" que, "en l'actualitat, una societat accelerada i orientada a l'aplicació ", estigui" massa centrada en les teràpies finals i tractaments i s'oblidin de la riquesa de coneixement que primer ha de ser descobert abans que qualsevol teràpia pugui ser creada i aplicada de forma segura en un humà ".