Més d'un centenar de treballadors del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han protestat aquest dimecres davant la seu central a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en suport a la segona jornada de vaga, han explicat fonts d'Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC).









El sindicat ha considerat "un èxit" la participació en la concentració, davant el fet que els serveis mínims del 85% i la manca de personal al servei dificulten el seguiment de l'aturada, han assenyalat.





Han assenyalat que no hi ha negociació perquè ni la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ni la gerència de l'empresa pública els han citat: "Ens sorprèn la indiferència", han lamentat, davant del que aquest dijous decidiran com continuen amb les reivindicacions.





Fonts del SEM han informat que en el torn de dia d'aquest dimecres, han fet vaga quatre persones, totes integrants del comitè d'empresa --tres al Barcelonès i una al Camp de Tarragona--, i el servei s'ha realitzat amb normalitat.





Els comitès d'empresa d'AMIC, CCOO i UGT van convocar dues jornades de vaga davant "l'incompliment de part del conveni col·lectiu vigent i per la negativa de la direcció a l'increment retributiu", que s'ha aplicat a tot el sector públic excepte el SEM, i van assegurar que en els últims anys han assumit més càrrega de treball sense augmentar la plantilla.