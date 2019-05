El CIS pronostica la pèrdua de l'hegemonia popular a Madrid, Castella i Lleó, Múrcia i La Rioja

El PSOE aconseguirà mantenir tots els seus governs autonòmics i prendre-li al PP el de la Comunitat de Madrid segons l'enquesta del CIS feta pública aquest dijous, tot i que necessitarà en tots els casos el suport d'altres formacions d'esquerra. Els socialistes se situen com a primera força en totes les regions excepte a Cantàbria, on guanya el PRC, i Navarra, on venç Navarra Suma, encara que en les dues comunitats el PSOE podria formar govern.









L'enquesta apunta que els socialistes tornarien a governar a Aragó, Astúries, Extremadura, Balears i Castella-la Manxa sempre que arribin a pactes d'esquerra amb formacions com Podem i sense necessitat de comptar amb Ciutadans. El partit taronja aconsegueix representació en tots els parlaments autonòmics amb eleccions el 26M per primera vegada, segons l'enquesta.





El CIS apunta una victòria socialista a la Comunitat de Madrid, on Ángel Gabilondo (33-38 escons) podria governar amb la suma dels vots de Més Madrid (16 i 18) i de Unides Podem (17-19), acabant així amb 24 anys de governs del PP. La suma dels populars amb Ciutadans, segons l'enquesta, no els permetria mantenir l'Executiu autonòmic.





També podria el PSOE fer-se amb el Govern de Canàries, on el CIS el situa com a primera força (20-23) per davant de Coalició Canària (12-15); el pacte entre els dos no els dóna la majoria absoluta per la qual cosa necessitaran altres suports com Ciutadans (6-8), Podem (6-8) o Nova Canàries (4-7).





EL PSOE ES REFORÇA A EXTREMADURA I CASTELLA-LA MANXA





El CIS confirma els bons resultats per al PSOE en les comunitats autònomes on governa i en les que ja va guanyar en les passades eleccions generals del 28 d'abril. A Extremadura i a Castella-la Manxa, l'enquesta s'aproxima als socialistes a la majoria absoluta i només amb la necessitat del suport de Podem per retenir sengles executius amb Guillermo Fernández Vara i Emiliano García-Page.





En el cas d'Aragó, també el socialista Javier Lambán podrà mantenir el govern amb el suport de Podem i IU, la mateixa combinació que necessitaria el PSOE a Astúries per mantenir el govern. Pel que fa a les Illes Balears, la presidenta Francina Armengol podria repetir el pacte de govern amb Unides Podem i Més.





DUBTES A CASTELLA I LLEÓ





Pel que fa a les comunitats governades pel PP, el CIS apunta a la pèrdua de la Comunitat de Madrid, posa en dubte el govern a Castella i Lleó, però li permet mantenir el govern a Múrcia i la Rioja, encara que perden en les dues regions , si pacten amb altres forces del centredreta.





A la comunitat castellana, els socialistes ja van guanyar les eleccions generals de 28 d'abril i el CIS li dóna el PSOE de nou la victòria enfront del PP, que governa aquesta legislatura amb suport del Cs. El PSOE obtindria entre 30 i 31 escons, segons les previsions del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que no obstant això llança un empat, lleugerament a favor de la dreta, entre la suma de PSOE, Podem i IU i la de PP, Ciutadans i Vox.





Amb aquestes xifres, un PSOE a la part alta de la taula també podria aconseguir la majoria si acordés amb Ciutadans, que es convertiria així en clau de la governabilitat.





Els 'populars' podrien continuar governant a Múrcia i a la Rioja, amb suports de Cs i Vox, en el primer cas, i de Ciutadans i el Partit Regionalista, en el segon.





EL PSN PODRIA GOVERNAR A NAVARRA





Pel que fa a Navarra, l'enquesta dóna la victòria a Navarra Suma, coalició formada per UPN, PP i Ciutadans (16-17 escons) i assenyala que no aconsegueix majoria absoluta l'actual quadripartit que governa, liderat per Geroa Bai amb suport d'EH Bildu , Podem i IU.





D'aquesta manera, la segona força segons el CIS, que és el PSN (12-14), es converteix en el partit determinant per a la formació de govern. A la part alta del repartiment d'escons, els socialistes podrien sumar majoria absoluta amb Geroa Bai i Podem, però a la part baixa es quedaria en 24 escons pel que necessitarien sumar també a EH Bildu.





Pel que fa a Cantàbria, el CIS dóna la victòria al PRC, partit que governa amb suport del PSOE, que queda tercer. El segon lloc és per al PP. Els actuals socis de govern es queden a un pas de la majoria absoluta o fins i tot l'aconsegueixen a la part alta del repartiment d'escons.