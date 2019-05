Arrenca la segona volta electoral amb el PSOE al capdavant i Cs i PP competint per liderar l'oposició

Quan la ressaca del 28-A començava a mitigar, els espanyols tornen a les urnes per votar fins en tres eleccions alhora: municipals, autonòmics i europees. Amb un PSOE crescut després dels bons resultats dels comicis generals i una dreta dividida i enfrontada entre si, el pronòstic del CIS atorga una gran victòria dels socialistes i una pèrdua de posicions del bloc opositor.





Aquest dijous tots els líders polítics --amb excepció de Pedro Sánchez- han donat suport als seus candidats autonòmics, europeus o municipals en l'arrencada de campanya, que s'ha caracteritzat per un to menys tensionat que el que va marcar les eleccions generals.









EL PSOE "SURT A GUANYAR"





El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dijous que en les eleccions municipals caldrà escollir entre una ciutat subordinada al procés independentistes o tornar a ser Barcelona: "Vam sortir a guanyar les eleccions. A guanyar i governar aquesta ciutat. La bona notícia és que en quinze dies Barcelona tornarà a tenir un alcalde socialista".





Ho ha dit durant el míting d'obertura de campanya en què han participat el ministre d'Exteriors i candidat del PSOE a les europees, Josep Borrell; la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i al qual han assistit l'expresident de la Generalitat José Montilla i diputats del Parlament, entre d'altres.





Borrell ha afirmat que fa molt que Catalunya no pinta molt dins d'Espanya: "No ens volem anar, ens volem quedar per fer a Espanya millor", ha dit.





DOLORS MONTSERRAT: EL PP ÉS UN "PARTIT SERIÓS"





La candidata del PP a les eleccions al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha assegurat aquest dijous que el Partit Popular és el "gran partit de centre-dreta espanyol" i no "una moda", en al·lusió vetllada a Ciutadans i Vox. Per això, ha assenyalat que en les eleccions del 26 de maig aspira a "tornar a conquerir amb humilitat a milions d'espanyols".





En l'acte d'obertura de campanya del PP al Temple de Debod (Madrid) davant unes vuit-centes persones, segons la formació, en el qual també han participat el president del PP, Pablo Casado, el candidat a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la candidata a la Presidència de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Entre els assistents, el comissari espanyol Miguel Arias Cañete, al qual Montserrat ha definit com "l'heroi de l'acord de París" per haver "liderat la lluita contra el canvi climàtic".





Montserrat ha afirmat que el PP va a defensar "millor que ningú" els interessos dels espanyols a Europa perquè els avala la seva "experiència" i la seva "solvència". A més, ha alertat del que es "juguen" els espanyols en les eleccions del 26 de maig davant l'"amenaça" dels populismes i els euròfobs que volen "debilitar" a Europa. "Amb el nostre vot hem d'impedir que Europa quedi en mans de Le Pen o Salvini", ha emfatitzat.





RIVERA ES DÓNA SUPORT A ARRIMADAS





El president de Ciutadans, Albert Rivera, se centrarà a Madrid a la primera meitat de la campanya per a les eleccions europees, municipals i autonòmiques del 26 de maig, mentre que la portaveu de l'Executiva del partit, Inés Arrimadas, recorrerà altres comunitats, donant suport als candidats de cada municipi o autonomia. A més, Madrid ha estat la ciutat triada per a l'acte de final de campanya, el divendres 24.





La campanya ha començat aquest dijous a la nit amb un acte a la seu nacional de Cs, en què Rivera ha estat al costat del candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado; l'aspirant a l'Alcaldia de la capital, Begoña Villacís; i el cap de llista a les eleccions europees, Luis Garicano.





En Cs sostenen que, a la vista de les enquestes i dels resultats obtinguts en les eleccions generals del passat 28 d'abril, tenen "molt bones previsions" a Madrid --tant per l'Assemblea com per al Ajuntament--, a Aragó i a València, però també a Múrcia.





En els comicis del 28-A, el partit taronja va rebre més vots que el PP en cinc comunitats, entre elles Madrid. Les altres van ser Andalusia, Aragó, Balears i Catalunya. A més, van superar als populars en diverses capitals de província i en algunes de les ciutats més poblades d'Espanya.





VOX VOL AMPLIAR RESULTATS





Vox ha començat aquest dijous la campanya per a les eleccions europees, autonòmiques i municipals del pròxim dia 26 amb l'objectiu de "tornar a conquerir" els gairebé 2,7 milions de vots obtinguts en les generals i ampliar aquest suport entre els ciutadans, amb una proposta que recupera els seus orígens i atacs al Partit Popular.





El partit liderat per Santiago Abascal ha donat el tret de sortida a la campanya electoral en un senzill acte només per a periodistes dins d'una nau industrial en un polígon prop de l'Aeroport de Barajas, a la localitat de Paracuellos del Jarama.





Abascal ha emparat sobre un escenari adornat amb la bandera d'Espanya als seus candidats al Parlament Europeu, Jorge Buxadé; a la Comunitat de Madrid, Rocío Monestir; i l'Ajuntament de la capital, Javier Ortega-Smith.