Guaidó obre la porta a una intervenció militar sempre que asseguri eleccions lliures

El president encarregat de Veneçuela, Juan Guaidó, s'ha mostrat disposat aquest dijous al fet que hi hagi una intervenció militar al país per enderrocar el Govern de Nicolás Maduro, considerant que "la línia vermella es va passar fa anys", si bé ha subratllat que depèn dels seus aliats internacionals que es produeixi.









Guaidó ha parlat de "cooperació internacional en sòl veneçolà", però ha esmentat com a antecedent històric l'autorització que va donar el llibertador americà Simón Bolívar fa 200 anys perquè legionaris britànics ingressessin al territori per lluitar per la independència de Veneçuela.





"Hem de parlar totes les opcions, responsablement, que ens generin menor cost social, que generin estabilitat i governabilitat, per atendre l'emergència i produir eleccions realment lliures", ha dit en una roda de premsa que ha donat a Caracas.





Interrogat sobre què "línia vermella" ha de superar el Govern de Maduro per desencadenar la intervenció militar, Guaidó ha contestat que, segons ell, "es va passar fa anys" --"l'emergència és òbvia, la necessitat és evident"-- i que "això tindrà a veure amb els que van a cooperar".





El líder opositor ha revelat que ja ha parlat sobre això amb els governs dels Estats Units, Colòmbia, Equador i Brasil, així com amb països del Grup de Lima i de la Unió Europea. "Hem conversat amb els nostres amics i, per descomptat, han donat una resposta afirmativa però en condicional", ha explicat.





Guaidó ha aclarit que l'Assemblea Nacional no autoritzarà "alguna cosa en l'aire", lliscant així que no donarà el pas fins que els seus aliats internacionals materialitzin aquesta resposta condicional. "Per ballar un tango calen dos", ha il·lustrat.





Referent a això, ha recordat que aquesta mateixa setmana l'Assemblea Nacional va iniciar el procés formal per reintegrar a Veneçuela en el Tractat Interamericà d'Assistència Recíproca (TIAR), un conveni regional que conté una mena de clàusula de defensa col·lectiva per la qual, davant la agressió contra un Estat membre, els altres podrien intervenir.