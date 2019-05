El general chavista Carvajal insinua tenir informació única sobre el règim

El general chavista i membre de l'Assemblea veneçolana Hugo Carvajal, detingut a Espanya el 12 d'abril perquè els EUA el reclama per narcotràfic, insinua en un comunicat que té informació "única" sobre el règim i que podria compartir-la amb les autoritats espanyoles, que actualment tramiten la seva extradició.









Carvajal, que es troba a la presó d'Estremera, ha difós un text en primera persona a través del seu advocat, el mateix que representa el comissari a la presó provisional José Manuel Villarejo, amb qui comparteix estada en el mòdul reservat a membres de forces i cossos de seguretat.





Ja en la seva declaració després de ser detingut, el veneçolà va dir al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Abascal que els Estats Units li reclamava per la informació privilegiada sobre el règim que maneja i de la qual té documentació, atès que exercia tasques d'intel·ligència sota comandament d'Hugo Chavez.





En aquella primera testifical, va comentar entre d'altres assumptes que podia relacionar el govern de Veneçuela amb el terrorisme de Hezbol·lah, el que va motivar que l'instructor iniciés diligències d'investigació per terrorisme i donés trasllat a la Fiscalia de l'Audiència Nacional.





Va manifestar així mateix la seva intenció de prestar declaració voluntàriament sobre aquest i altres assumptes que segons ha dit, podia provar, però arribat el moment aquest dilluns, va canviar d'advocat i d'opinió i es van tancar les actuacions.





Ara, mentre segueixen transcorrent els 40 dies que tenen els EUA per argumentar la petició d'extradició perquè després l'assumpte passi per la Sala penal i el Consell de Ministres, difon un comunicat en què reivindica el seu suport al president Juan Guaidó i deixa caure el seu possible col·laboració amb Espanya per "passar pàgina" a Veneçuela.