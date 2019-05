Veneçuela: una disputa sense guanyadors però amb milers de perdedors

Context





Veneçuela és un país en crisi permanent, tant política, humanitària, econòmica (una inflació insostenible) i social d'envergadura i, molt difícil de solucionar amb l'actual administració del qüestionat president Maduro. En efecte, Maduro va assumir el 10 de gener d'enguany presidència pel període 2019- 2025. Abans de la investidura com a president, el Grup de Lima desconeix el mandat de presidencial de Maduro i, el insta a no assumir com a president per considerar com il·legítima l'elecció presidencial de maig del 2018, exigint que se celebrin noves eleccions presidencials amb garanties polítiques a l'oposició d'aquesta nació. L'esmentada declaració del Grup de Lima no és subscrita pel govern de Mèxic. La UE i els EUA, tampoc reconeixen el govern veneçolà. Maduro aconsegueix el suport de dues grans potències, la República Popular de la Xina i la Rússia de Putin. Aquesta proto dictadura de Maduro és enfrontada internament per l'Assemblea Legislativa encapçalada pel president d'aquesta, el diputat Joan Guaidó, el qual s'auto proclama "president encarregat" de la nació. Guaidó ha fet cridats constants a mobilitzar-se social i políticament contra aquest il·legítim govern en aquests quatre mesos, incentivant la insubordinació civil i militar. Fins al moment, no ha tingut èxit. Segons analistes internacionals, mentre Maduro gaudeixi del suport de les Forces Armada d'aquest país, la seva permanència en el govern, està relativament assegurada.





El 30 d'abril i el seu devenir





Els successos recents a la República Bolivariana de han acaparat l'interès mundial. A l'aguda crisi econòmica, política, social i humanitària que pateix la societat veneçolana en els últims anys se li afegeix la profunda polarització polític social entre partidaris del govern de Maduro i les forces polítiques d'oposició liderades per Juan Guaidó. El president de l'Assemblea Legislativa ha estat reconegut com a president per més de 50 països, va cridar el passat 30A a un aixecament cívic - militar contra el règim de Maduro com una part central del que l'oposició ha anomenat 'Operació Llibertat'. Aquest dimarts 30A el més rellevant de l'oposició va ser la llibertat de Leopoldo López, dirigent de l'organització política Voluntat Popular -partit integrant de l'alacaiguda Internacional Socialista, el mateix partit de Guaidó, empresonat i privat de llibertat des de fa uns 4 anys. López, després d'estar en present a la reduïda manifestació anti règim de Maduro, es reclou, primer a la residència de l'ambaixador de Xile per després traslladar-se a la residència de l'Ambaixador d'Espanya a Caracas amb la seva família. La sortida d'escena de López no és políticament ben avaluada en els cercles de l'oposició. La convocatòria a aquest anomenat quasi insurreccional per part de l'oposició va ser minoritària i per cert, no van aconseguir tenir al seu costat a les forces armades veneçolanes, llevat d'excepcions. La cúpula militar encapçalada pel seu màxim comandament, el general Vladimir Padrino es va mantenir recolzant el govern de Nicolás Maduro. Es podria assenyalar, que aquestes últimes accions de l'oposició han comptat amb un discret suport popular, ni tampoc d'adhesions militars significatives, malgrat les contínues crides del president encarregat, de desobeir al règim de Maduro.





Lectura política dels fets recents





Quines són les claus polítiques d'aquests successos polítics del 30A?





En primer lloc, una oposició liderada pel diputat Guaidó que ha perdut força i convocatòria política, fracassant en la majoria del seu convocatòries, especialment aquesta última del 30ª.





Segon, un govern, que si bé és cert manté les regnes administratives i de gestió governamental i, fins ara compta amb el suport de les forces armades, ha sortit danyat i debilitat.





Tercer, és el poble veneçolà el més danyat d'aquesta situació. El que pateix, el desproveïment, el que no té el poder de compra per als seus necessitats bàsiques, el que no és atès pel sistema de salut -a causa de les mancances de medicaments- i altres penúries pròpies d'una nació gairebé en "guerra" i desbastada socialment.





Quart, són les forces armades dirigides pel Padrino, el qual també ostenta el càrrec de ministre de Defensa, les que han sortit enfortides d'aquesta conjuntura política. Michel Shifter, president de Diàleg Interamericà, assenyala en una columna titulada L'hora decisiva dels militars que: "Veneçuela pot estar avançant lentament cap a un escenari en el qual els militars es moguin cap a la presa del control total, sense Maduro, però no necessàriament d'acord amb els termes i el calendari (constitucionals) de Guaidó per a una transició "(veure www.latercera.cl , divendres, 3 de maig de 2019, pàg. 3).





Cinquè, Veneçuela s'ha convertit en una peça perillosa en el joc d'escacs de les grans potències, els EUA per una banda, Rússia i la Xina per l'altre. El tema de fons és la possessió dels immensos recursos petroliers i minerals que el país posseeix.





Què fer?





Són nombrosos els indicis i rumors d'una possible intervenció militar nord-americana. Aquesta mesura compta amb la simpatia de diversos governs integrants de l'anomenat Grup de Lima, més encara, quan sectors importants de l'oposició veneçolana advoquen per una mesura de força per enderrocar el govern de Maduro -entre ells el mateix "president encarregat"- no permetent buscar una sortida política al conflicte, per més difícil que aquesta sigui. És per això, la importància que tenen els Organismes Internacionals com Nacions Unides, la Unió Europea, o bé la iniciativa dels governs de Mèxic i Uruguai de proposar mecanismes tendents a generar un diàleg immediat entre l'oposició i el govern de Maduro. A més el Grup de Contacte integrat per països llatinoamericans i europeus pot enfortir aquestes iniciatives de l'imprescindible diàleg polític entre les parts en conflicte, tendents a sufocar qualsevol intent d'una intervenció militar externa que comportarà a una guerra civil.





Una sortida de força, militar i d'ocupació del territori veneçolà per forces armades no veneçolanes, seria enormement perjudicial per a les democràcies llatinoamericanes.