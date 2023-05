Socialdemocràcia Alemanya: en un món canviant

Moltes són les interrogants que es plantegen al Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), el partit polític més antic alemany i, d'Europa, sobre que, si són avui dia, un vehicle polític de transformació de la societat germànica. L'SPD ha aconseguit alliberar-se de les fronteres de les polítiques neoliberals dutes a terme per l'exCanceller G. Schroeder a principis del segle XXI. Polítiques i transformacions que ubicaven aquest partit amb Schroeder al capdavant, intentant guanyar el “centre polític” i implementant restriccions politicosocials i econòmiques que van afectar directament el gruix de la població, en especial les laborals i, de seguretat social, debilitant de manera substancial als poderosos sindicats alemanys, és una pregunta, que molts es fan actualment. En aquest període de la gestió socialdemòcrata de Schroeder, aquest es va allunyar dels seus postulats històrics, i més aviat va fer un gir a un social liberalisme tan ben personificat com la 3ra.via i conceptualment expressat per l'intel·lectual britànic, Anthony Giddens.

A la història de l'SPD, els debats polítics i ideològics al seu interior han lliurat bases sòlides per situar el partit amb una nova estratègia de mitjà i llarg termini en què fer de la socialdemocràcia alemanya. Així va ser, amb el Programa de Bad Godesberg de finals dels anys cinquanta (1959). En aquest congrés l'SPD va marcar un gir polític i ideològic abandonant el llegat marxista que havia predominat des de principis de la dècada dels vint del segle passat per convertir-se en un partit que advocarà per una economia social de mercat. Després, al Congrés de Berlín, el 1989 amb la caiguda del Mur de Berlín o Mur de la Vergonya, l'SPD inicia el seu camí cap a un nou escenari nacional i global, impregnat per la reunificació alemanya, l'afebliment de l'exUnió Soviètica, la qual es desmembraria dos anys després i l'inici del procés globalitzador a nivell mundial.

EL MÉS RECENT

Apropant-nos més al present, després de 16 anys de governs essencialment conservadors de demòcrata cristià i social cristià (CDU-CSU) amb algunes administracions en conjunt amb l'SPD sota l'ègida de l'exCanceller A. Merkel, la pregunta pertinent és: podrà l'SPD, ser una alternativa social i política real a l'escenari d'un govern amb els Liberals (FDP) i el partit ecologista, Els Verds? Un element addicional que creua l'actualitat de la política europea i mundial és la guerra russo-ucraïnesa que situa els socialdemòcrates alemanys com un partit que avala polítiques armamentistes i bèl·liques en manifestar el suport irrestricte al govern ucraïnès de Zelenzki, malgrat la seva reticència inicial . D'aquesta manera, l'SPD s'allunya d'una de les seves tradicions més preuades, la seva tradició pacifista expressada en molts dels seus programes i canvis polítics des de la seva fundació fins a l'actualitat, tret del començament de la I Guerra Mundial, on la majoria de els parlamentaris socialdemòcrates van votar els anomenats crèdits de guerra la qual cosa li va permetre al Kaiser Guillermo II, entrar en aquest conflicte bèl·lic.

Les reflexions plantejades i, de ben segur moltes altres, tensionen l'espectre polític socialdemòcrata alemany i, per cert, tenen un correlat a la socialdemocràcia europea principalment. Amb l'objectiu de poder lliurar elements aclaridors a aquests interrogants i, auscultar on se situarà el nord present i futur d'aquest corrent polític i ideològic rellevant, ens sembla pertinent referir-nos a dos plantejaments actuals al voltant d'aquests àmbits d'interès. El primer, és un document elaborat amb data 20 de gener d'aquest any per la Comissió de Política Internacional de l'SPD, titulat Respostes socialdemòcrates a un món en transformació ; el segon, és una entrevista a una diputada jove de l'SPD, expresidenta dels joves socialista de l'SPD de la ciutat de Berlín, més coneguts com els Jusos, Annika Klose, amb el suggestiu títol Contra el neoliberalisme i l'extrema dreta: el lloc de la socialdemocràcia , publicat per la revista Nueva Sociedad, al març 2023.

Els punts següents d'aquest document ens semblen significatius:

1-. Té un diagnòstic adequat de la situació política mundial. A l'acàpit Un món en transformació, dóna compte de la crisi climàtica en curs a nivell global; s'esplaia a la guerra a Europa (Rússia-Ucraïna) i les seves conseqüències abraça el creixent augment del populisme, la polarització social i els corrents iliberals; destaca la revitalització dels règims autoritaris; així com el retrocés del multilateralisme; assenyala que les conseqüències de la pandèmia COVID 19 té molt a veure amb les creixents desigualtats econòmiques i socials i assumeix l'agut i complex tema de les Migracions que afecta bona part dels països europeus.

2-. El document destaca que, malgrat la rivalitat entre els Estats Units i la Xina, els temps d'un ordre unipolar o bipolar són part del passat, es té un món i un ordre multipolar.

3-. La socialdemocràcia ha d'enfortir Europa a tots els nivells possibles en aquesta conjuntura política per la qual travessa el continent i, en la perspectiva estratègica.

4-. Refermar el Multilateralisme apareix com altres de les iniciatives importants d'aquest document, malgrat que tal com s'expressa a la proposta, la meitat de la població mundial viu sota Estats no democràtics. Per tant, s'assenyala que cal enfortir la democràcia i l'Estat de dret.

5-. Un altre punt important a ressaltar de la proposta socialdemòcrata és enfortir les relacions transatlàntiques i, amb el Sud global com a soci d'iguals drets. Es proposa, a més, que Alemanya assumeixi un lideratge més actiu a la Unió Europea i, al concert internacional.

QUINS ASPECTES SÓN DISCUTIBLES I, QUE S'APARTEN D'UN IDEARI SUPÒSAMENT SOCIALDEMÒCRATA?

La invasió militar de Rússia (febrer de 2022) a Ucraïna és, per cert, des de tot punt de vista, condemnable. El món occidental, les Nacions Unides (ONU), la Unió Europea (UE) i altres institucions financeres internacionals van cridar a parar aquest conflicte bèl·lic i van sancionar Rússia en tots aquests escenaris globals. Alemanya, com a part de la UE, va sancionar aquest esperit imperial rus, va estar d'acord amb les sancions econòmiques i financeres, durant un bon temps d'aquest conflicte, va defugir l'enviament d'arsenal bèl·lic, armes, tancs, avions de combat etc. Tot i això, arribo un moment on el govern alemany, govern de coalició amb el Partit dels Verds i, el Liberal (FDP) amb el seu Canceller socialdemòcrata, Olaf Scholz, va cedir a la pressió anti russa, especialment per part dels EUA i de l'OTAN i, es va involucrar activament amb ell va enviar d'arsenal bèl·lic a una de les parts, Ucraïna.

Aquesta postura la veiem explicitada en el document en qüestió, on s'argumenta que Alemanya ha de ser el soci fort de l'OTAN, una OTAN que previ a la guerra russo-ucraïnesa observava un gran deteriorament com a institució. Potser un dels àmbits de preocupació, és, quan al document s'assenyala que “Alemanya és actualment un dels principals suports d'Ucraïna, militar, política, econòmica, financera i civilment, i seguirà estant a prop dels ucraïnesos i ucraïneses en el futur”. Alemanya per la seva fosca història bel·licista s'havia abstingut de participar activament en conflictes bèl·lics, més enllà de l'enviament de tropes al context de l'ONU. Avui, amb la decisió de l'SPD expressada en aquests nous fonaments de la política exterior socialdemòcrata, fa un gir copernicà de la seva política exterior a l'àmbit de la política de defensa principalment.

A l'entrevista de la revista Nueva Sociedad ( www.nuso.org , març 2023) a l'expresidenta dels Jusos de Berlín, i actual diputada al parlament alemany, Annika Klose i pertanyent l'ala esquerra de l'SPD manifesta la seva postura sobre el rol que ha d'assumir la socialdemocràcia davant dels desafiaments polítics socials, econòmics i tant a nivell nacional com globals actuals. Quins són els aspectes destacables que ens lliura A. Klose:

1-. La diputada adona que estan en un govern de coalició i que les perspectives sobre la distribució de la riquesa, les lleis laborals per protegir els treballadors i treballadores o la pròpia forma que ha de tenir l'Estat de Benestar no són les mateixes entre els partits que integren la coalició. A diferència dels socialdemòcrates, els liberals tenen una agenda de tall més neoliberal.

2-. Assenyala, la diputada Klose, que s'han fet passos importants en el convenciment que és el moment d'aturar l'agenda neoliberal que va dominar durant dècades els plantejaments associats a la feina i la política social. Argumenta que l'SPD està treballant fortament en l'enfortiment dels consells de treballadors i treballadores dins de les empreses.

3-. Segons la seva opinió, els socialdemòcrates han d'estar juntament amb els moviments que lluiten pel medi ambient i contra el canvi climàtic, però plantejant també la qüestió de la justícia social global en aquesta matèria.

4-. En el pla nacional com a internacional, la diputada crida l'atenció sobre com afrontar el tema del creixement de l'extrema dreta i com enfrontar-la, assenyalant entre altres arguments, que l'extremisme de dreta és una veritable amenaça per a les democràcies, però que socialisme democràtic no té una estratègia efectiva per contrarestar-la.

UN PARELL DE REFLEXIONS FINALS

Els arguments abocats sobre diverses matèries de l'interès d'aquesta reflexió són valuosos tant el document de la Comissió de la Comissió de Política Internacional de l'SPD, com també l'entrevista a la diputada Klose.

En tots dos, hi ha postures interessants sobre la situació internacional, l'enfortiment de la UE més enllà fins i tot de la guerra russo-ucraïnesa que afecta fortament l'economia de les nacions europees, com també en l'anàlisi del cas nacional. Ens sembla suggerent, particularment la posició de la diputada Klose de rellevar la importància d'una política laboral, social, medi ambiental com una de política de gènere, que es desentenguin de l'agenda neoliberal que ha estat la predominant en les darreres dècades a, Alemanya ia l'espectre europeu.

Què falta o bé podria ser un àmbit que superi les expectatives del que estem analitzant? Sent transcendent el compromís i el suport del govern alemany a Ucraïna ia condemnar l'agressió russa, la socialdemocràcia alemanya, hauria de ser part d'una iniciativa de recerca de pau en aquest conflicte. Apostar per tenir més aviat un suport polític, humanitari i no el constant suport armamentista. Hauria de ser més qüestionadora de la carrera i el refloriment de la indústria bèl·lica, la qual, en aquest conflicte, ha vist incrementar els guanys exponencialment.

Igual que altres períodes històrics pel qual ha transitat l'SPD, i fent-se ressò del moment d'actual, d'incerteses bèl·liques, polítiques, econòmiques, socials i mediambientals, de setge a la Democràcia i als governs democràtics, del creixement de forces polítiques antidemocràtiques com la ultradreta que aquest món en transformació observa, la socialdemocràcia alemanya hauria de fer un alt, i dur a terme un transcendent Congrés Ideològic i Programàtic. Un congrés d'aquestes característiques, tipus Bad Godesberg, de caràcter estratègic, podria posar l'SPD en to als profunds canvis tant a nivell nacional i internacional. El repte històric per als socialdemòcrates alemanys és immens, ser realment el vehicle polític de profundes transformacions o bé conformar-se amb ser administradors d'un model neoliberal en el seu espectre més ampli, el qual no ha lliurat les respostes per a un nou ordre mundial.