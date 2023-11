Amèrica Llatina i el Carib: temps borrasques o de tempestes?

Un món en crisi

Tenim un panorama internacional ple d'incerteses i de grans crisis. Partint amb la guerra rus – ucraïnesa, les seves conseqüències i els seus danys col·laterals, en els moviments migratoris dramàtics de la població ucraïnesa, en l'economia mundial, especialment pels efectes de la recessió econòmica que castiga la majoria dels països europeus. i, també mereix la menció els fenòmens de la crisi climàtica a vastes zones del continent africà i fins i tot al vell continent i, en altres parts del globus terraqüi. Les transformacions dràstiques al món del treball, la Intel·ligència artificial (IA), la inflació etc. són part d'aquest món en tota transformació i convulsió. Actualment, el conflicte palestí – israelià, provocat per la incursió del grup terrorista Hamàs en territori de colons israelites i, les respostes desmesurades del govern israelià amb les seves accions militars genocides afecten directament la població de Gaza i posen en tensió les nacions del vell continent com també als països d'Amèrica Llatina i el Carib (ALyC).

Els temes per a ALyC segueixen sent els mateixos i, aguditzant-se dramàticament alguns: la pobresa i l'extrema pobresa; la desigualtat política, econòmica i social a la gairebé totalitat de les nacions llatinoamericanes; les conseqüències dels fenòmens del canvi climàtic; els temes de la seguretat i el narcotràfic que pateixen la majoria de les nacions del continent; l'afebliment del sistema democràtic; la pandèmia de la corrupció i, per tant; una desacreditació creixent dels partits polítics. Un factor important de rellevar és l?augment dels partits i moviments catalogats d?extrema dreta o ultradreta, cas últim, l?ascens meteòric de Javier Milei a Argentina, avui president de la nació. Els règims autocràtics, autoritaris o bé dictadures a la regió, com a Veneçuela, Nicaragua, El Salvador i Cuba vénen a fragilitzar encara més les democràcies al continent.

Escenari electoral 2023

Quatre eleccions presidencials han marcat l'esdevenir de la regió i, una interna, a Colòmbia , on els resultats per al president G. Petro, no van ser positius. Tres d'aquestes eleccions presidencials eren al calendari regular dels països, al Paraguai, Guatemala i Argentina. Equador, sorprèn amb la seva elecció presidencial per la crida de l'expresident Lasso a eleccions anticipades a causa de la seva renúncia.

Al Paraguai , el 30 d'abril surt elegit, el candidat del tradicional conservador Partit Colorado i Associació Nacional Republicana (PC-ANR), Santiago Peña amb el 42,74% dels vots imposant-se sobre el candidat Efraín Alegre de l'agrupació política “Concertació per a un Nou Paraguai” que va aconseguir el 27,48% dels vots. El Partit Colorado (PC) ha perdut una sola elecció presidencial en els darrers 76 anys, és una màquina de poder inigualable en el context llatinoamericà. Cal recordar que PC va ser el partit on va recolzar una de les dictadures més sinistres del continent, la dictadura d'Alfredo Stroessner.

A Guatemala , el 20 d'agost del present any, s'imposa al balotatge el líder del Partit Semilla, agrupació progressista de centre esquerra, Bernardo Arévalo amb el 58% dels vots superant la candidata del Partit Unitat Nacional de l'Esperança (UNE ), que aconsegueix el 37,2% dels vots. Tot i això, el triomf d'Arévalo s'ha vist entelat per una sèrie de denúncies i judicialització per part de la Fiscalia Especial contra la Impunitat del Ministeri Publico. Aquesta és l'elecció més complexa des del “retorn” a la democràcia a Guatemala. Per part seva, l'oligarquia guatemalenca i els poders fàctics fan tot el possible per impedir l'assumpció -14 de gener pròxim- del govern d'Arévalo, intentant un cop d'Estat tou en contra del president elegit. Presidents de la regió, organismes internacionals com l'OEA, l'ONU, persones del govern dels EUA i altres del continent han posat senyal d'alerta per aquest possible atemptat de cop a la sobirania del poble guatemalenc d'escollir lliurement el seu president.

A l'Equador , l'expresident G. Lasso convoca eleccions anticipades per evitar la seva destitució que estava a punt de produir-se. D'aquesta manera, la segona volta es realitza el 15 d'octubre passat i, sorprenentment, és derrotada la candidata del correisme, Luisa González, que aconsegueix el 48,72% dels vots pel candidat de la dreta conservadora, Daniel Novoa, el qual arriba el 52,28% dels comicis. Caldria assenyalar que Novoa només tindrà dos anys de gestió presidencial que és el període que hauria d'haver complert l'expresident Lasso. Aquestes eleccions equatorianes també es van donar en un escenari extremadament fogós (88 casos de violència política), la seguretat dels ciutadans i dels representants polítics i socials ha estat fortament posat en qüestió per l'acció d'aquests grups narcos. Fins i tot, previ a la primera volta un pre candidat presidencial Fernando Villavicencio del Moviment Construeix i Gent Bona va ser assassinat per una banda de narco traficants.

Argentina , país clau i important per a Xile, a la segona volta del 19 de novembre s'imposa el candidat de la ultradreta, el llibertari “anarc capitalista”, Javier Milei, del Partit La Llibertat Avança (LLA). La distància de vots entre Milei i Massa és notable. Una diferència que la gran majoria dels experts i potser tot ells, mai no van pensar ni van somiar amb aquell resultat. Milei: arriba al 55,7%; i, Massa aconsegueix el 44,2%, és a dir, una diferència d'11,5% a favor del candidat ultradretà. Alguns experts electorals no els sorprèn el 55,7% de Milei, ja que els ho expliquen pel transvasament de vots de la candidata de Junts pel Canvi, Patricia Bullrich. A la primera volta electoral, Bullrich aconsegueix el 23,8% i el candidat Milei, el 30% el que arriba al 53,8% de la votació. Aquí, el suport de l'expresident Macri i la candidata derrotada a la 1ra. tornada, Bullrich va ser decisiu per a aquest triomf del candidat ultradretà. Un aspecte, que ens sembla important destacar, que, a diferència de nacions europees, on els partits de la centre dreta -per cert, els socialdemòcrates, laboristes i socialistes- estableixen un cordó sanitari en contra de l'extrema i la ultradreta, constatem que a ALyC, aquests partits de centre dreta no escatimen esforços d'aliar-se amb l'extrema i la ultradreta així va ser el cas del Brasil a les últimes eleccions presidencials, Xile a l'elecció presidencial del 2021 i, ara passa a l'Argentina. Encara més, l'elegida vicepresidenta Victoria Villarruel és una fidel exponent del negacionisme dels drets humans i, de les atrocitats causades per la dictadura militar argentina (1976-1983) amb més de 30.000 mil desapareguts. El dia 10 de desembre és la transmissió de comandament i, a partir d'aquell dia, es posarà en joc, cosa que es podria anomenar el radical “programa” del president electe i de les seves extravagants propostes al seu nínxol partidari que tenen l'objectiu de treure a l'Argentina del forat de la inflació (140% anual), de la pobresa (40% i l'extrema pobresa del 10%); dolaritzar l'economia; liquidar el Banc Central; privatitzar les empreses de l'Estat, IPF i els mitjans de comunicació pública, TV Pública, Ràdio Nacional i Télam; eliminar importants ministeris públics; retallar els subsidis als sectors vulnerables i privatitzar la salut i l'educació pública. Una dada no menor, és que per portar a port aquestes extremes mesures, Milei necessita el suport del Congrés i, aquest suport a les dues cambres de diputats i el Senat, el president llibertari anarcocapitalista, no en té, com no té Governadors ni Intendents suficients, és a dir, no té poder territorial, tan important en una Argentina federada.





Javier Milei @ep

L'oposició política i social en aquest nou escenari -sobretot el peronisme- haurà de fer una profunda introspecció política del que haurà de proposar en aquest nou estat social, assumint els èxits i els fracassos dels llargs anys de gestió governamental. El mateix haurà de fer el poderós moviment sindical argentí i les altres expressions del món social, el moviment feminista, els piqueters, per nomenar-ne alguns.

Encara és molt aviat, com per fer una anàlisi més profunda del triomf de Milei i de les seves projeccions futures en la gestió de l'Estat i, en la seva controvertida política exterior, que per a Xile serà molt important tenir en compte.

La democràcia de la regió en suspens

El Perú ha viscut aquest any, així com també des del desembre de l'any passat, massives manifestacions en contra del govern i, especialment impugnant la presidenta Dina Boluarte, que és la successora del destituït expresident, Jorge Castillo (7 de desembre 2022). Boluarte, gaudeix d'un marge molt petit d'acceptació popular, el 83% dels peruans en desaprova la gestió. Ha estat, sovint criticada al parlament peruà i convocada per la Fiscalia del Perú acusada de més 100 morts i centenars de ferits que han deixat les manifestacions des de l'inici del seu mandat. Organismes de DDHH han acusat el govern peruà de constants violacions dels drets humans en aquest país. En els darrers sis anys, el Perú ha tingut 6 presidents la qual cosa grafica la fragilitat del sistema polític peruà i de les seves institucions.

A Bolívia s'ha desfermat una forta controvèrsia interna al Moviment al Socialisme (MAS), avui al govern, precisament entre el president Luis Arce i el mític expresident Evo Morales per la conducció política del país. Al Congrés oficialista del MAS-IPSP convocat el 4 d'octubre a la localitat del Lauca Ñ, al Tròpic de Cochabamba, bastió polític d'Evo, amb la no assistència del president Arce i el seu vicepresident Choquehuanca i d'una sèrie d'organitzacions socials properes al president. El Congrés va determinar l'autoexpulsió del president, del vicepresident, com també d'una vintena de personalitats del MAS, no properes a Evo. Posteriorment, el Tribunal Suprem Electoral (TSE) anul·la aquest Congrés del MAS-IPSP, on s'havia proclamat Evo com l'únic candidat presidencial per a les eleccions del 2025. El TSE exigeix al MAS convocar un altre Congrés partidari on estiguin representades les diverses sensibilitats polítiques del MAS. Si el MAS-IPSP va dividit les presidencials del 2025 a l'oposició serà molt més simple derrotar electoralment aquestes dues ànimes, representades per Arce i Morales. Serà aquest episodi bolivià tal com escrivia el notable premi Novel, Gabriel García Márquez: “crònica d'una mort anunciada”,

Xile, aquest any 2023 es va commemorar els 50 anys de la brutal dictadura cívic militar que es va instaurar l'11 de setembre fins a l'11 de març de 1990. El govern de Gabriel Boric va realitzar una gran quantitat d'actes polítics, socials i culturals tendents a visualitzar que aquesta etapa de la història recent del país havia de ser condemnada i que la societat, els partits polítics i, tots aquells que van ser part d'aquest episodi tràgic d'aquests successos, es manifestessin amb un mai més a l'ús de la violència de part del Estat cap als ciutadans. Bona part de la dreta política es va negar a condemnar el Cop d'Estat de Pinochet i els seus còmplices civils actius. La ultradreta xilena de manera solapada va justificar el cop i les conseqüències.

Actualment, el país es torna a veure tensionat pel debat constitucional. Recordem, què el 4 de setembre del 2022 el text proposat per la Convenció Constitucional va ser rebutjat per una àmplia majoria. El segon intent, iniciat amb l'elecció de Constituent per al Consell Constitucional (CC) el 8 de maig d'aquest any, on la ultradreta, el Partit Republicà, va aconseguir un impressionant resultat electoral dels Consellers Constituents. La proposta elaborada per la ultradreta i acatada pel centre dret al CC ha estat rebutjada per les forces polítiques progressistes i de centre esquerra. El 17 de desembre es durà a terme el plebiscit per aprovar o rebutjar aquest text constitucional.

Finalment, en aquest recorregut succintament d'alguns països d'ALyC en els desafiaments electorals presidencials veiem que tres dels quatre països que van tenir canvis presidencials, dos d'ells, el Paraguai i l'Equador són de signe de dreta conservadora, un, Argentina de signe d'ultradreta i dreta economicoconservadora i, el quart, Guatemala, de tendència progressista i de centre esquerra. Alguns analistes en política internacional avizoren que ve una nova onada de governs de dreta i ultradreta a la regió. Potser és encara molt prematur afirmar allò, ja que els governs de l'anomenada “marea” rosa o progressistes, com el Brasil, Colòmbia, Mèxic, Bolívia i altres a Amèrica Central segueixen tenint una rellevància política i economicocomercial molt decisora a la regió.



D'altra banda, a l'esdevenir del moviment social i polític de la regió constatem una enorme distància, bronca, ràbia i va fastiguejar de part d'importants sectors de la ciutadania de tots els estrats socials, excloent per cert, els estrats alts, en la seva relació amb la política tradicional, els seus partits polítics i amb el funcionament deficient de les institucions de l'Estat que no responen, o no, es fan càrrec de les exigències bàsiques de la població i que aquestes siguin satisfetes per l'Estat (pensions, salut, habitatge, educació, seguretat en relació a combatre la delinqüència i laugment de les bandes de narco traficants). Tot això, unit a no saber com enfrontar-se políticament al creixement de l'extrema i ultradreta que ja són parts del sistema polític regional.

“La Democràcia és molt fràgil a la regió, per això es fa imprescindible cuidar-la i enfortir-la”