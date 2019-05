El president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha denunciat aquest dijous una nova apagada elèctrica a l'estat veneçolà de Zulia, al nord-oest del país.









"Tot Zulia està sense llum mentre el grup corrupte i incapaç que va causar aquesta tragèdia continua amagat, ocupat del seu enfonsament intern", ha indicat a través del seu compte en la xarxa social Twitter.





Guaidó ha reiterat la seva crida a la població per sortir als carrers perquè "no van poder guanyar-nos amb la foscor i continuarem fins que acabem la dictadura".





Per la seva banda l'opositor veneçolà Henrique Capriles també ha denunciat l'apagada a Zulia, la qual ha qualificat de "tragèdia".





"L'estat continua en emergència i els usurpadors ni tan sols els esmenten, per a ells Zulia no existeix. No els deixem sols!", ha manifestat Capriles.