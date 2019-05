El president encarregat de Veneçuela, Juan Guaidó, ha convocat una marxa opositora per a aquest dissabte cap a "les principals unitats militars" del país amb l'objectiu d'entregar un manifest a les Forces Armades i aconseguir que se sumin a la "transició".









"Demà tornarem a la trobada de manera pacífica (...) a lliurar un document senzill, una proclama, a les Forces Armades perquè escoltin, perquè atenguin l'anomenat de Veneçuela perquè hi hagi una transició ràpida cap a eleccions lliures", ha dit en una roda de premsa celebrada aquest divendres Caracas.





A través de Twitter, ha precisat que la mobilització arrencarà a les 10.00 (16.00 hora catalana) cap a "les principals unitats militars" del país i ha emplaçat els ciutadans a que estiguin atents a les pròximes hores per conèixer els "punts de concentració" exactes a cada lloc.





El líder opositor ha demanat als seus seguidors "no mossegar la pinta de la violència". "Si es troben amb un piquet (de les forces de seguretat), no intentin passar, parlin amb ells per convidar-los a que s'incorporin a la lluita", ha instruït.





S'ha mostrat segur que "la repressió va a continuar" perquè "en un altre moment haurien llançat una missió, que és el seu mecanisme de contenció social, però avui no tenen aquesta capacitat". "Per mostrar un control que ja no tenen carreguen i deixen anar als paramilitars perquè disparin als nostres joves", ha denunciat.





Davant d'això, ha reclamat als seus seguidors que marxin de forma pacífica. "Serà més segur per a tots mentre mantinguem la disciplina no violenta", ha defensat. "Sóc emfàtic en això", ha reblat.





CRIDA A LES FORCES ARMADES





D'altra banda, Guaidó s'ha referit als successos del 30 d'abril, quan al costat d'un alliberat Leopoldo López va anunciar l'inici de la 'Operació Llibertat' per enderrocar el Govern assegurant que comptaven amb "un grup important" de militars. Maduro ha donat per derrotada el que considera una "escaramussa colpista".





Interrogat sobre si creu que la 'Operació Llibertat' va naufragar, ha reconegut que "és un fracàs que Maduro segueixi usurpant funcions" i que li hauria agradat que fossin "molts més" els militars desertors, però al mateix temps ha considerat un èxit que "avui és evident" la "profunda" divisió en les Forces Armades.





Guaidó ha assegurat que "seran més" els uniformats que donin l'esquena a Maduro --"sabem que hi ha molts de tots els rangs que es volen incorporar a la lluita"-- i els ha convidat a fer-ho en la marxa d'aquest dissabte. "Només falta aquest component", els ha arengat.





També ha reiterat que està disposat a parlar amb "tots els funcionaris, militars o civils, no importa d'on vinguin", per propiciar la caiguda de Maduro, i els ha promès "protecció" si fan el pas: "No van a estar sols, no dependran més que els xantatge".





"PERSECUCIÓ"





Així mateix, ha al·ludit a les ordres de captura que el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) ha dictat en les últimes hores contra Leopoldo López, per trencar l'arrest domiciliari i refugiar-se en la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas, i contra el primer vicepresident del Parlament, Édgar Zambrano, per traïció, insurrecció i rebel·lió.





Pel que fa al primer, ha donat les gràcies al Govern de Pedro Sánchez per obrir l'Ambaixada a López, valorant que "és un gest no només diplomàtic, sinó d'humanitat", i ha avisat Maduro que si intenta detenir irrompent en la missió espanyola "seria una amenaça de guerra" a Espanya.





Preguntat sobre l'advertència que ha llançat el ministre d'Exteriors d'Espanya, Josep Borrell, que ha anunciat que limitarà l'activitat política de López perquè l'Ambaixada no es converteixi en "un centre d'activisme polític", ha respost que "hi ha regles" de complir en les legacions diplomàtiques.