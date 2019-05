L'ajuntament obre un servei d'acompanyament i escolta a adolescents a Sants-Montjuïc

L'ajuntament de Barcelona inaugurarà, aquest dilluns, un servei d'acompanyament i escolta a l'adolescència al districte de Sants-Montjuïc, tal com ha detallat en un comunicat en què explica que el nou servei 'Aquí T'Escoltem' serà el novè a la ciutat.









L'equipament de Sants-Montjuïc s'ubicarà a l'Espai d'adolescents La Clau, al carrer Leiva, i a l'Espai Jove Bàscula, al carrer Del Foc.





Els punts d'atenció 'Aquí T'Escoltem "són serveis per a joves entre 12 i 20 anys, que ofereixen assessorament i escolta individual i on es fan activitats grupals per millorar les competències personals i les habilitats socials.





El centre oferirà tallers i activitats grupals a més d'atenció individual, de dilluns a dijous a la tarda.





Hi haurà una educadora que organitzarà activitats amb la resta de professionals de l'equipament i una psicòloga que treballarà de forma individualitzada amb els joves, des d'una perspectiva de la prevenció, per acompanyar-los en l'emocional i l'educatiu.





En 2018 van participar en les activitats 10.541 persones, un 28% més que el 2017, i 348 joves van rebre atenció psicològica, un 43,4% més que l'any anterior.