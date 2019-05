El panteó on serà enterrat Franco passa a ser propietat de l'Estat

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat un reial decret aprovat pel Govern per a concedir a l'Administració General de l'Estat la titularitat del panteó del cementiri del Pardo on serà enterrat Franco i que fins ara pertanyia a Patrimoni Nacional.









El consell d'administració de Patrimoni Nacional va acordar demanar al Govern la desafectació d'aquesta cripta el passat mes de març, un cop que transcendís els plans del Govern per exhumar el dictador de la Vall dels Caiguts i traslladar-los al cementiri madrileny del Pardo.





"Resulta evident que la concessió d'un títol de drets funeraris sobre una unitat d'enterrament no es relaciona ni s'ajusta amb els fins a què s'han de destinar els béns i drets integrants del patrimoni nacional, segons la seva llei reguladora", argumenta la publicació del Ministeri de la Presidència.





Segons disposa la llei, els béns i drets adscrits al Patrimoni Nacional estan destinats a l'ús i servei de la Família Reial. No obstant això, el seu consell d'administració pot adoptar les mesures conduents a l'ús dels mateixos amb finalitats culturals, científics i docents.





Per això, després de la desafectació efectuada pel Govern, el panteó on previsiblement serà enterrat Franco ha deixat de pertànyer a Patrimoni Nacional des d'aquest dissabte, igual que el seu ús destinat al servei del Rei, per adscriure a l'Estat.