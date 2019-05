ERC pretén reimpulsar Montjuïc perquè sigui un nou districte creatiu de la ciutat

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmat aquest diumenge que vol reimpulsar Montjuïc i convertir-lo una altra vegada en nou districte creatiu de la ciutat: "Un espai de natura, esport, memòria i cultura".









Maragall, que ha insistit que la reimpulsació de Montjuïc no s'ha d'entendre com la creació d'un parc temàtic, ha assistit a un acte al parc de l'Espanya Industrial.





El candidat d'ERC ha apostat per "recuperar i canviar el nom" de l'avinguda Maria Cristina; per fer una reforma integral de la plaça Espanya i de l'avinguda Paral·lel, i per convertir el teatre Arnau en un equipament municipal.





Maragall ha emmarcat aquest projecte en a la celebració a 2029 del centenari de l'Exposició Universal de 1929: "Necessitem que d'aquí a 10 anys Montjuïc estigui a l'altura del centenari", i ha afegit que totes les seves propostes hauran exposar-se als veïns i escoltar les seves idees.





"NO VOLEM QUATRE ANYS MÉS DE GOVERN DE ADA COLAU"





"No volem quatre anys més de Govern d'Ada Colau. Som l'opció d'un govern fort", ha matisat, i aposta per la capital catalana com la capital eventual d'una república catalana.





Per la seva banda, Roger Torrent, ha afirmat que ERC vol desvancar a Colau perquè Ernest Maragall sigui el pròxim alcalde i ha admès que si els ciutadans catalans volen que guanyi l'independentisme el que han de fer és votar el partit republicà.