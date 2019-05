Puigdemont: "Hi ha d'haver diàleg si o si"

El cap de llista de JxCat a les europees, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest diumenge que "hi haurà d'haver diàleg si o si, i ha de comptar amb vigilància i actitud de pressió clara des d'Europa" per trobar una solució entre Catalunya i la resta d'Espanya .









Puigdemont ha assegurat que si aconsegueix entrar al Parlament Europeu farà tot el possible per defensar el llegat de l'1-O a les institucions europees, ja que "és la casa en la qual els catalans poden prosperar i créixer com a societat".





"Catalunya serà europea o no serà", ha subratllat referint-se als valors de pau, democràcia i llibertat de la UE. En paral·lel, també ha assegurat que Europa serà catalana o no serà perquè, cada vegada que s'ha posat a prova a la societat catalana, ha demostrat un grau de maduresa que és una de les millors cares d'Europa, segons la seva opinió.





"A L'EUROPA QUE ESCOLTA VOLEM SENTIR CÒMODES"





"En aquesta Europa ens reconeixem. Val la pena lluitar. A l'Europa que escolta volem sentir-nos còmodes", ha exclamat l'expresident de la Generalitat, destacant que el seu objectiu és defensar els drets i llibertats dels catalans.





Segons Puigdemont, des que ell i els altres candidats de JxCat Toni Comín i Clara Ponsatí viuen a Bèlgica, han aconseguit explicar les "mancances democràtiques de l'Estat i les raons per la qual és necessari tenir un Estat".