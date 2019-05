Luis Enrique prepara la seva llista per als partits contra Suècia i les Illes Fèroe

El seleccionador nacional Luis Enrique Martínez donarà a conèixer aquest divendres 17 de maig els convocats per als partits davant les Illes Fèroe i Suècia, corresponents a la fase de classificació per a l'Eurocopa de l'any 2020, mentre que el tècnic de la Sub-21, Luis de la Font, també oferirà els seus elegits per a l'Europeu.









Com ja és norma des de l'arribada del tècnic asturià al càrrec, a partir de les 11.30 hores ia través de les xarxes socials de la RFEF es coneixeran els elegits per a aquests dos partits i, posteriorment, a partir de les 12.30, el seleccionador compareixerà davant els mitjans en la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid).





Espanya, que va començar la seva classificació cap a la pròxima Eurocopa amb victòries a casa davant Noruega (2-1) ia domicili davant Malta (0-2), visitarà a les Illes Fèroe el divendres 7 de juny i rebrà tres dies després a Suècia al estadi Santiago Bernabéu. L'inici de la concentració per preparar els dos partits oficials serà el dilluns 3 de juny.