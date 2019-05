Un general veneçolà demana als militars "aixecar-se" contra Maduro

El general veneçolà Ramón Rangel ha instat aquest diumenge la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) a donar l'esquena al president del país, Nicolás Maduro, i ha assegurat que ja "és hora d'aixecar-se".









Rangel, que s'ha identificat en un vídeo com a general de divisió de l'escola d'aviació militar, ha acusat el Govern de Veneçuela d'estar sent controlat per una "dictadura castrocomunista" des de Cuba i ha demanat als militars ser conscients i "lleials a la Constitució".





"Hem de trobar la manera de treure'ns la por, de sortir al carrer, de protestar, i de buscar la unió militar per canviar aquest sistema polític i treure'ns de damunt el jou del 'castrocomunisme'", ha asseverat Rangel.





Així, ha suggerit que "van ser ells els que van matar el comandant Chávez per treure'l del mig i deixar via lliure a qualsevol que vingués a estar al capdavant de l'Estat veneçolà perquè servís per portar les riqueses a Cuba i per enriquir el castrocomunisme".





"Els cubans adjudiquen la seva pobresa a un bloqueig i això és fals. Han format un nucli, aquest grup castrocomunista, que no permet que els recursos que tenen, que són molts, arribin a l'estat cubà. Estan enganyats i ho saben, però els han instaurat un psicoterror similar al de Veneçuela", ha manifestat.





En aquest sentit, ha asseverat que aquesta "comissió política de l'Estat cubà", ha estat traslladada a Veneçuela, en què s'ha "sembrat tot aquest psicoterror i ha donat lloc a la por a la participació del poble i de la part militar a l'hora de buscar els canvis necessaris per no tenir les condicions de vida que tenim avui".





Amb la Constitució a la mà, Rangel ha insistit que Veneçuela, "sent un país ric, viu com un país més pobre que qualsevol dels països més pobres del continent africà".





Al contrari d'altres generals, Rangel, que va dir haver format part del moviment insurgent d'Hugo Chávez, no ha expressat el seu suport al líder opositor i autoproclamat "president interí", Juan Guaidó.





Aquest mateix diumenge Guaidó ha denunciat el "terrorisme d'Estat" del president i ha subratllat que l'oposició està "a prop" d'aconseguir els seus objectius de deposar el mandatari, instaurar un govern de transició i posteriorment convocar eleccions.