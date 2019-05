Centre Mèdic Teknon, primer hospital d'Europa a acollir el Pràcticum de Joint Commission International

El Centre Mèdic Teknon, del Grup Quirónsalud, acollirà el Pràcticum de Joint Commission International sobre acreditació i millora de la qualitat, del 4 al 8 de novembre d'enguany, dirigit a tots aquells hospitals i centres mèdics que estan preparant el procés d'acreditació per la Joint Commission International (JCI).





El programa, que serà impartit per experts de la JCI, es durà a terme a través de tallers en grups reduïts, conferències informatives i demostracions a l'hospital amfitrió.









La JCI és l'organització líder a nivell mundial en acreditació de les organitzacions sanitàries. El seu enfocament es basa en l'establiment d'estàndards de qualitat i seguretat centrats en el pacient. Aquesta organització porta des de 1951 contribuint a la millora de l'atenció mèdica a tot el món i ha acreditat a més de 1.000 organitzacions en més de 100 països.





La preparació per a l'acreditació de JCI pot semblar un desafiament, però el Pràcticum de JCI, que es desenvolupa en cinc dies, presenta un full de ruta clar per aconseguir l'acreditació de manera reeixida. JCI compta amb un equip de consultors que conduiran als participants a través d'un simulacre d'inspecció per moltes àrees clíniques i processos d'atenció al Centre Mèdic Teknon, on s'entrevistaran a professionals i pacients reals. Els participants també aprendran els beneficis d'establir indicadors dins de la seva pròpia organització per descobrir problemes ocults de seguretat del pacient.





Centre Mèdic Teknon, un referent a Espanya en l’acreditació de JCI





Centre Mèdic Teknon és un dels pocs centres hospitalaris de tot el món que ha aconseguit mantenir de forma ininterrompuda des de l'any 2002 l'acreditació de JCI. Això ha estat possible gràcies al compromís de tots els seus professionals amb l'excel•lència en el compliment dels estàndards de qualitat que marca la Joint Comission International, així com per la seva implicació en la contínua dels processos assistencials, posant sempre al pacient en el focus de totes les actuacions.





La història de l'acreditació de Teknon per la JCI s'inicial'any 2002 quan obté per primera vegada aquest coneixement, que es renova cada tres anys. Després de superar cinc avaluacions, Teknon va arribar al mes de setembre de 2016 a la seva cinquena reacreditació i va en camí de la sisena.





"El model de qualitat de la JCI és l'únic específicament dissenyat per a les organitzacions sanitàries, i per això posa especial èmfasi en les dimensions de la qualitat amb què el Grup Quirónsalud està molt compromès: la qualitat de l'atenció mèdica, la seguretat i l'excel•lència en experiència del pacient", afirma la Dra. Leticia Moral, directora general d'Assistència i qualitat de Quirónsalud.





"El model JCI és un referent per al Grup Quirónsalud ja que garanteix la qualitat de l'atenció al llarg de tot el procés assistencial i té un gran poder dinamitzador per a la millora dels centres", afegeix la Dra. Leticia Moral.