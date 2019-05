Puigdemont i Junqueras mesuraran les seves forces en el debat de TV3

El cap de llista de JxCat a les europees, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrat que el candidat d'ERC, l'exvicepresident Oriol Junqueras, pugui estar en el debat electoral de dimarts a TV3, i ha afegit que ell també estarà.









"Si ell està, jo també hi seré. I m'emociona molt ser-hi amb ell. No ens dividiran", ha dit aquest dilluns en un tuit després de la decisió de la Junta Electoral.





Ha afegit que ell no hagués participat en el debat si Junqueras no obtenia permís per a participar: "No seria just, no volem un avantatge fruit de la repressió", i tots dos estaran telemàticament.