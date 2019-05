El candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat aquest dilluns que els prop de 25.000 aturats de llarga durada de la ciutat viatgin gratis amb la T-Rosa, l'abonament de transport per a majors de 60 anys i per a persones que acrediten l' almenys un 33% de discapacitat entre d'altres.









Ho ha dit en un míting al barri de l'Eixample en què ha participat el diputat del Parlament Ferran Pedret; la número quatre de la candidatura de Collboni, Montserra Ballarín; el número nou, Joan Ramon Riera, i la número 26 i membre d'Units per Avancar, Isabel Pallejà.





Ara els aturats de llarga durada tenen un descompte en l'abonament de transport, i la candidatura socialista capitanejada per Collboni proposa que puguin ser beneficiaris de la T-Rosa i no paguin el viatge.





Collboni ha criticat que l'alcaldessa i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, hagi proposat una rebaixa de la T-Mes dels 54 euros actuals a 40, perquè "la va pujar" al gener de 2018, encara que en 2019 l'Ajuntament va congelar les tarifes del transport públic a l'entorn metropolità.





"Un any després, diu que la rebaixa a 40 euros. Li demanaria a la senyora Colau una mica de rigor i que no ens prengui el pèl", i ha argumentat que, si tenia aquesta proposta en ment, podria haver-la presentat al consistori i l'haurien discutit.





ZONES A 30 I 'SUPERILLES'





Els socialistes són partidaris d'una mobilitat sostenible, però també que la mobilitat sigui un element de cohesió social i que la gent pugui "seguir caminant per la ciutat".





Per això, al seu programa plantegen pacificar el màxim de carrers d'un sol sentit i un sol carril de circulació, implantant zones a 30 on "podran conviure diferents vehicles".





"Repensarem el desplegament de les 'superilles' amb l'objectiu d'aplicar un model coherent de gran ciutat en tots els barris", afegeix el pla de mobilitat socialista.





METRO I TRAMVIA





Ha defensat el transport públic i ha lamentat que el Metro és "el gran oblidat de la Generalitat i de la senyora Ada Colau", de manera que exigirà que s'acabi de construir la L9, i ha lamentat que no s'hagi acabat amb les vagues de Metro per les quals ell planteja negociació amb els sindicats.





Ha criticat Colau davant aquestes vagues, per "no donar la cara", i ha assegurat que, simplement acabant amb les vagues de Metro, el mitjà de transport donaria un gran pas.





Una altra proposta és unir els tramvies de Barcelona, una proposta que en el mandat anterior no va aconseguir l'acord dels grups per prosperar, i que els socialistes inclouen en el seu programa per "reduir l'entrada de vehicles privats a la ciutat i millorés la connectivitat".





CENTRALITAT





En l'acte, ha tingut unes paraules d'agraïment per Units per Avancar, amb qui comparteix candidatura, perquè "hi ha molta gent a Barcelona que s'han quedat orfes políticament parlant, que s'han quedat sense partit que els representi".





"La radicalitat, els plantejaments extrems, els plantejaments impossibles, la frivolitat en les propostes, la crispació i la política no han de tenir lloc en una política moderada, catalanista i progressista" que és la que Collboni assegura que representen els socialistes.





FERRAN PEDRET





Pedret ha destacat la transversalitat de la candidatura d'Collboni com assegura que demostra el suport de la plataforma Compromís per Barcelona, que inclou membres d'Units per Avancar que es defineixen "com humanistes d'arrel cristiana i gent de l'esquerra, molt d'esquerres, federalista" d'Entesa Federalista.





El diputat ha fet una crítica dels dos alcaldes dels dos últims mandats: de Xavier Trias ha afirmat que es va deixar portar per la inèrcia de Barcelona i de qui la va substituir, Ada Colau, ha afirmat que "no ha estat capaç de complir ni una de les seves promeses".





"No farem demagògia i direm que tot sigui culpa de Colau, però no hi ha hagut autèntiques solucions", i ha assegurat que ella i el seu equip donen solucions en base a les demandes que es fan a les xarxes --com la compra d'un pis a l'Eixample, perquè no ho adquirís un fons voltor-- però, mentrestant, no es preocupa dels barris que no tenen aquesta organització a les xarxes.