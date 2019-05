Colau demana a la Generalitat traspassar a Barcelona competències de residències de gent gran

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, ha demanat aquest dimarts a la Generalitat que traspassi a l'Ajuntament les competències i els recursos per construir i gestionar residències per a gent gran, a causa de l'"incompliment sistemàtic" del Govern en aquest àmbit , en el qual té la competència exclusiva però no executa projectes, ha dit.









"Després de tot el mandat insistint, podem afirmar que la Generalitat ha abandonat a la gent gran de Barcelona", ha asseverat Colau en roda de premsa al costat de la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, que no repeteix en la seva llista; la regidora de Feminismes, Laura Pérez; la comissionada de Salut, Gemma Tarafa -ambdues en el seu candidatura-, i gent gran.





"No podem esperar més. Que ens traslladin les competències i els recursos i les fem nosaltres", ha remarcat Colau, que ha assegurat que aquesta petició la defensaran si guanya governi qui governi a la Generalitat -ara aquestes competències depenen d'una Conselleria liderada per ERC-.





Ha assenyalat que la Generalitat va acordar el 2005 amb l'Ajuntament que construiria deu residències a la ciutat i que des de llavors només ha posat en marxa quatre, i el consistori té preparats cinc solars perquè es puguin ubicar aquests equipaments, ha assegurat des d'un d'aquests solars, a Sant Andreu.





Es tracta d'un "problema històric endèmic acumulat", i la Generalitat s'estalvia cada any 29 milions d'euros en no impulsar aquestes residències a la ciutat, alguna cosa que a l'Ajuntament li comporta una despesa addicional de 11 milions, en haver d'atendre amb els seus serveis a persones que estarien ateses si poguessin accedir a una residència.





Colau ha dit que els incompliments de la Generalitat porten al fet que 6.000 persones a la ciutat estiguin esperant una residència pública, i ha remarcat: "El que no volem és seguir-nos queixant, sinó fer les residències que necessiten les persones grans, que no es mereixen seguir esperant ".