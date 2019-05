Fiscalia vol processar per organització criminal càrrecs de TV3

La Fiscalia vol processar per organització criminal a càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de la Generalitat que estan sent investigats al jutjat 13 de Barcelona per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.









El Ministeri Públic ha enviat un escrit a la titular d'aquest jutjat perquè processi, entre d'altres, el secretari general de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons; els responsables del Diplocat; la presidència de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Sault Gordillo, i el director comercial de la CCMA, Martí Patxot.





La Fiscalia considera que una organització criminal és "qualsevol xarxa estructurada, sigui com fos la forma d'estructuració, que agrupi una pluralitat de persones amb una jerarquització i repartiment de tasques".





Inclou aquestes 28 persones com les que "de forma concertada i permanent en el temps i amb la finalitat d'aconseguir per vies delictives la secessió de la comunitat autònoma de Catalunya" mitjançant aportació individual i jerarquitzada.





El 9 d'abril, el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona va processar 30 investigats en la causa oberta pels preparatius del 1-O en 2017, la majoria d'ells excàrrecs públics del Govern de Carles Puigdemont -alguns segueixen en la Generalitat-.









La magistrada titular havia adoptat aquesta decisió en una ordre de processament per presumptes delictes de malversació de diners públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació, després de més de dos anys d'instrucció iniciada pel mort Juan Antonio Ramírez Sunyer.





La jutge va fixar en 5.803.068,67 euros la fiança solidària per responsabilitat civil per als processaments per malversació, quantitat suposadament gastada o compromesa amb la celebració del 1-O.