Cs porta a Fiscalia el vídeo de Junqueras en un debat de televisió

Cs enviarà un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) perquè traslladi a Fiscalia l'emissió del 'minut d'or' del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en el debat de les eleccions europees a TV3, com a presumpte delicte de desobediència de la televisió pública catalana.









Ho ha anunciat el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, en declaracions als mitjans a Girona, on ha argumentat que l'emissió del vídeo va poder contravenir la decisió de la JEC de no autoritzar la participació del candidat republicà en el debat, i creu que "es va trencar la igualtat entre els debatents".





Al 'minut d'or' del debat de dimarts a TV3 es va emetre un vídeo de Junqueras, com havia demanat ERC, però no va emetre el del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, perquè la seva formació havia abandonat el debat com a protesta contra la JEC.





PUIGDEMONT ES QUERELLA CONTRA DOS MEMBRES DE LA JEC





Per part seva, la coalició electoral Lliures per Europa (Junts) encapçalada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentat una querella en els jutjats de Madrid per presumpta prevaricació contra els vocals de la JEC Carlos Vidal i Andrés Betancor per la decisió de l'òrgan d'excloure-li a ell i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí de la llista a les eleccions europees.





En la querella recollida, la coalició ha al·legat que es dirigeix l'acció contra Vidal i Betancor perquè els dos "són membres de la JEC a proposta dels dos partits polítics que van presentar sengles queixes davant aquest òrgan, perquè fossin exclosos", en referència a PP i Cs, respectivament.





Sobre la decisió d'excloure'ls -que va ser posteriorment revocada per un jutjat contenciós de Madrid-, ha indicat que va ser "dictada pels dos querellats, contaminats prèviament per les seves respectives posicions ideològiques i polítiques així com per la seva proximitat als partits polítics que van instar l'exclusió dels tres primers candidats de la coalició querellant" i que va ser contrària a les disposicions legals.