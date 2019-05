Colau vol convertir deu escoles concertades en públiques

La alcaldelsa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha apostat aquest dimecres per impulsar un "pla de conversió" de deu centres educatius actualment concertats perquè passin a ser escola pública durant el proper mandat, per augmentar l'oferta pública a la ciutat.









Aquest procés el promourien des del diàleg i l'acord amb centres educatius, i no des de l'expropiació, ha ressaltat Colau en roda de premsa amb el seu número dos, Joan Subirats, i l'exconseller de la Generalitat d'Educació Joan Manuel del Pozo, que va dirigir aquesta àrea del Govern amb Pasqual Maragall com a president.





Colau ha assegurat que mantindran el ritme d'obertura de centres en el pròxim mandat, però ha assenyalat que en certes zones no hi ha solars en els quals construir nous equipaments educatius, com a l'Eixample, de manera que llancen aquesta proposta, per "no només esperar que hi hagi solars disponibles".





Ha ressaltat que ja han promogut un procés similar amb l'escola Sant Vicenç de Paül, que estava tancada a Hostafrancs, i s'ha substituït per una escola amb Infantil, Primària i Secundària, que progressivament permetrà transformar l'Escola Miquel Bleach i l'Institut Joan Coromines.





L'alcaldessa ha defensat que aquesta experiència a Hostafrancs "no ha de ser un fet puntual, sinó una estratègia d'èxit per augmentar l'oferta pública perquè tots els nens i nenes puguin tenir plaça si ho desitgen" en un centre públic.