L'Associació Celíacs de Catalunya ha impulsat una campanya de recollida de signatures online a través de la plataforma Change.org per reclamar a la Generalitat que compleixi dues resolucions aprovades al Parlament per garantir que tots els centres educatius tinguin un servei de menjador "adequat" per als alumnes amb patologies relacionades amb el gluten i la creació d'un sistema d'ajudes fiscals per a les persones celíaques.









En roda de premsa, la presidenta de l'entitat, Olga Costa, ha remarcat aquest dimecres que la campanya #ChangeCeliaquía vol sensibilitzar, ha lamentat que l'adequació dels menjadors escolars no estarà a punt per al pròxim curs, i ha alertat que 30.000 alumnes celíacs estan en una "situació d'indefensió".





Ha lamentat que no s'estigui executant la resolució aprovada per la Comissió d'Educació del Parlament al setembre de 2018, cosa que s'agreuja, segons Costa, amb el fet que la celiaquia i malalties digestives s'hagin retirat de la puntuació complementària en la preinscripció escolar.





Costa ha explicat que l'associació gestiona cada setmana un mínim d'una reclamació per intoxicació per ingesta de gluten en els centres escolars, ja que no tots els menjadors escolars estan adaptats i en els que ho estan es ha de "vigilar molt" en el procés de manipulació d'aliments.





Ha assenyalat que entre les incidències que registren figuren que el nen s'hagi de portar el seu propi menjar, que no es garanteixi que es contamini la seva carmanyola, errors en el protocol de seguretat a la cuina, augment dels marcadors de celiaquia després de fer ús del menjador i nens que es troben separats en una taula o "identificats amb cartells".





La presidenta ha explicat que s'ha reunit amb la Generalitat i que aquesta li ha transmès que es produeix una "disfunció" entre la retirada de punts per celiaquia i que no s'hagi aplicat la resolució per garantir l'accés i seguretat als afectats.





Ha assenyalat que l'associació ha presentat una queixa formal al Síndic de Greuges i ha contactat amb diputats de la Comissió d'Educació, davant l'incompliment de la resolució.





AJUDES FISCALS





L'Associació Celíacs de Catalunya també ha reclamat el compliment d'una altra resolució aprovada al Parlament al març de 2017 a la Comissió de Salut que demanava crear i sol·licitar al Govern un sistema d'ajudes fiscals per als celíacs.





També assenyalava establir un sistema d'ajuts específics per a l'adquisició d'aliments, incrementar recursos destinats a campanyes específiques en els sectors sanitari i educatiu, i augmentar els recursos destinats a la formació en el sector de l'hostaleria i la restauració, entre altres mesures.





Costa ha recordat que a Catalunya es triga una mitjana de set anys en diagnosticar a un adult celíac, ha afirmat que des del 2014 han augmentat en més d'un 600% les incidències per intoxicacions, i ha recordat que la prevalença de la malaltia en adults en la població és de l'1% --del 1,71% en nens--.