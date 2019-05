L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha assegurat que el preu de l'aigua podria rebaixar-se un 16%, "perquè hi ha hagut un munt de sobrecostos injustificats", i ha demanat a l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, que aclareixi si defensa o no que la gestió de l'aigua a Barcelona sigui pública.





Aquestes declaracions contrasten amb la falta gairebé absoluta d'acords sobre la remunicipalització d'aquest subministrament, un dels cavalls de batalla de l'alcaldessa durant el seu mandat. Tampoc s'ha rebaixat, per part del consistori, els impostos de l'aigua que dependen del Govern municipal i que podrien haver alleujat la factura final dels consumidors.









"L'aigua no ha de servir per fer benefici, sinó per garantir la vida digne de les persones", ha advertit Colau en un acte en el Poblenou amb el regidor d'Aigua i Energia i membre de la seva llista, Eloi Badia; el també membre Jordi Rabassa; l'edil Gala Pin --que no repeteix en la seva candidatura--, i el periodista Guillem Martínez.





Colau ha criticat que hi ha "forces d'esquerra que són còmplices" de la privatització de l'aigua --ha dit que el PSC ho va promoure a Barcelona--, i ha insistit que Maragall ha d'aclarir si aposta o no per la seva gestió pública --dependria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)--.