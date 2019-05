Rull, Turull i Sànchez demanen sortir des d'avui de presó per acreditar-se al Congrés

La defensa dels presos electes de la causa del procés independentista Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha remès un escrit aquest dijous a la Sala que els jutja al Tribunal Suprem demanant un permís extraordinari de sortida per poder abandonar la presó de Soto del Real (Madrid) i acudir al Congrés dels Diputats entre els dies 16 i 20 de maig. Busquen "complir amb els tràmits preceptius exigits pel Reglament de la Cambra" per obtenir la seva acreditació com a parlamentaris.









S'uneixen així a la petició realitzada en el mateix sentit per la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, elegits per al Congrés i el Senat, respectivament, que també volen temps suficient per presentar la documentació i recollir la seva credencial si bé aquests no han precisat dates i es limiten a demanar permís per acudir a les Corts "de manera prèvia a la seva constitució".





En el seu escrit, de 3 pàgines, l'advocat Jordi Pina fonamenta la seva petició en què el termini per a la presentació davant la Secretaria General de la credencial expedida per la Junta Provincial Electoral i l'emplenament de la declaració de les activitats - que preveu l'article 20 del Reglament del Congrés- així com la resta de tràmits a complimentar finalitza a les 18 hores del dia 20 de maig. Entre els tràmits citen la foto oficial que s'han de fer com a diputats.





La petició de l'advocat dels presos d'ERC Andreu Van den Eynde és més àmplia, ja que en el seu escrit insisteix que l'alt tribunal sol·liciti autorització a les Cambres Legislatives "mitjançant remissió de suplicatori" per seguir jutjant-los, un extrem que va ser rebutjat per la pròpia Sala i extensament argumentat per acte de dimarts passat.





Aquesta petició sobre el suplicatori la realitzarà la defensa de Sánchez, Rull i Turull a través d'un tràmit diferent, un recurs de súplica que també tenen previst presentar en les pròximes hores contra la interlocutòria pel qual el Suprem els va negar dimarts passat aquesta possibilitat.





Respecte a la jornada del dia 21 és l'escrit de Junqueras i Romeva què puntualitza que s'ha de garantir "el normal desenvolupament de les seves funcions com a parlamentaris" mitjançant permís per romandre a les cambres -Junqueras al Congrés dels Diputats i Romeva al Senat - des de les 9.00 a les 17.00 hores "per a l'assistència del Ple de constitució, la realització de reunions de treball i assistència a compromisos de comunicació pública i premsa".





Aquesta petició xoca amb les disposicions dictades per la Sala que en l'acte en el que va autoritzar el permís precisava que els presos han de "ser degudament custodiats" i instava els presidents de Congrés i Senat a adoptar les mesures oportunes perquè fossin "reintegrats, sense dilació, al centre penitenciari "un cop conclosa la sessió constitutiva, que es preveu que es pugui estendre a tot estirar a alguna cosa més de la una de la tarda.