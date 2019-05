Colau proposa crear un equip mòbil d'atenció a violències masclistes

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha proposat aquest dijous crear un "equip d'atenció mòbil per atendre amb rapidesa i agilitat casos de violències masclistes", que compti amb un telèfon especialitzat que funcioni els caps de setmana i totes les nits entre les 20.00 i les 8.00 hores.









Ha assenyalat que és necessari aquest acompanyament social i psicològic davant de casos que actualment només s'acompanyen des de l'àmbit policial i mèdic, ha ressaltat en roda de premsa amb joves de BComú i amb la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, que és la quarta en la seva llista.





La candidata ha proposat complementar aquest equip d'atenció amb un servei específic de ciutat adreçat a joves entre 12 i 30 anys, amb una oficina física en què s'ofereixi acompanyament i es prioritzi la prevenció.





Ha defensat que el feminisme no és només una qüestió de justícia per a les dones davant d'una discriminació sistèmica, sinó que és també una qüestió d'esperança, perquè impregnar-ho tot de feminisme i convertir-lo en una política estructural pot construir una societat millor.





El seu Govern municipal ha començat a revertir "l'enorme injustícia i miopia del nomenclàtor", ja que només el 10% dels carrers de la ciutat tenien nom de dona, una cosa que evidencia que s'ha menyspreat i menystingut les dones i el moviment feminista des de les institucions, ha dit.





Colau vol promoure un "pacte de ciutat" per promoure la coresponsabilitat en aquest àmbit i arribar a tots els sectors, amb mesures com la creació d'un protocol similar al del sector d'oci nocturn -anomenat No Callem- que permet detectar violències masclistes i donar-los una resposta, que vol que s'ampliï als 60 festivals i sales.





"La idea és que tota la ciutat s'impliqui perquè Barcelona sigui una ciutat lliure de violències masclistes", promovent protocols que arribin a sectors com l'empresarial, el comerç de proximitat, la comunitat educativa i entitats, entre d'altres.





Pérez ha apostat per crear un protocol específic per al transport públic, perquè tot el personal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estigui format i sàpiga com atendre casos de violència masclista i assetjament, generant un "circuit que doni una resposta efectiva", també davant de casos de LGTBIfòbia.





Volen ampliar la xarxa d'escoles per la igualtat i la diversitat -ara formen part 15 centres, i es proposen arribar a 100- i que s'incorpori a tot el currículum escolar assumptes de discriminació i violències masclistes: "No crear un taller específic, sinó incorporar-lo cada dia", segons Pérez.





A més, ha plantejat dedicar una setmana a l'any a l'educació sexual, amb "referents positius d'una sexualitat sana, des del consentiment, amb material audiovisual, interpel·lant al món de la cultura", ha dit l'edil, que ha demanat que els homes s'impliquin en la cultura del consentiment, per al que crearan un programa.