L'economista Daniel Lacalle ha anunciat que renuncia a la seva acta de diputat del PP al Congrés, després d'haver concorregut a la llista per Madrid que va encapçalar Pablo Casado a les eleccions generals del passat 28 d'abril, segons ha confirmat ell mateix a la seva pàgina de Facebook.









Aquest mateix dijous també ha anunciat la seva renúncia la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, de manera que entraran ara al Congrés, al córrer la llista, José Ignacio Echániz i Mari Mar Blanco, que anaven en el lloc vuitè i novè respectivament.





El PP va obtenir a Madrid set diputats a les generals d'abril davant els 15 que tenien en l'anterior legislatura. Aquesta desastre va ser similar en altres autonomies, de manera que el PP va passar dels 137 diputats que va obtenir Mariano Rajoy el 2016 a comptar ara només amb 66 escons al Congrés.





LACALLE IBA DE QUART A LA LLISTA PER MADRID





Davant les generals del 28 d'abril, Casado va situar en el quart lloc de la llista per Madrid al Congrés a Lacalle, que des d'octubre de l'any passat ja treballava com a responsable econòmic de la fundació del PP 'Corcordia i Llibertat' i que ha ajudat a confeccionar el programa econòmic del partit per a les generals.





Lacalle ha afirmat que, "després d'una meditada consideració", ha decidit "cedir" la seva acta parlamentària al Congrés. "Considero que persones de la talla de Maria del Mar Blanc han de tenir un escó", ha afegit.





Dit això, ha assenyalat que el seu "compromís" amb el PP segueix "intacte", així com les seves responsabilitats en l'àrea econòmica. "Crec que la millor manera de servir al projecte del PP i la seva tasca al Congrés és cedir la meva acta i seguir treballant i aportant a l'àrea econòmica donant suport al Comitè Executiu i la Fundació Concòrdia i Llibertat", ha conclós.





LEVY TAMBÉ HA RENUNCIAT A L'ESCÓ





La renúncia de Lacalle se suma a la d'Andrea Levy, que vol ara centrar-se en la seva tasca a l'Ajuntament de Madrid, ja que concorre com número dos de José Luis Martínez-Almeida en la candidatura a l'Alcaldia de la ciutat per als comicis del 26 de maig.





Levy, que va concórrer en el lloc sisè de la candidatura de Madrid en les eleccions generals del passat 28 d'abril, ha dit que Madrid és la seva "prioritat" i que ha decidit no recollir la seva acta com a diputada per a "bolcar-se en la candidatura a l'Ajuntament.





"Ara vull centrar-me en la necessitat de retornar a Madrid les millors polítiques de gestió, aquelles que van fer d'aquesta ciutat una gran capital oberta, cosmopolita i dinàmica, de la mà dels millors alcaldes del Partit Popular", ha assegurat Levy al seu Facebook , on demana a més no "resignar-se" a que segueixi Manuela Carmena perquè van a "donar-li la volta" al que va succeir el 28 d'abril.