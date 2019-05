Sánchez proposa a Batet per presidir el Congrés i Manuel Cruz per al Senat

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, proposa a la direcció del seu partit els noms de Meritxell Batet per presidir el Congrés i Manuel Cruz per presidir el Senat.









Es tracta de l'actual ministra de Política Territorial en funcions i del senador del PSC Manuel Cruz, tots dos catalans.





Sánchez reuneix aquest migdia, a partir de les 12.30 hores (una vegada acabat el Consell de Ministres), a l'Executiva Federal del PSOE perquè aprovi formalment aquests nomenaments, al costat de la resta dels membres que es presentaran per a les Meses del Congrés i del Senat, que es constitueixen el pròxim 21 de maig.





També s'elegirà els membres de les direccions dels grups parlamentaris, incloses els càrrecs de portaveu, que hauran de ser confirmats pel conjunt dels grups parlamentaris en la seva primera reunió.





Sánchez s'ha vist obligat a canviar la seva proposta per a presidir el Senat després que els independentistes bloquegessin l'opció del líder del PSC, Miguel Iceta, que, al no concórrer en les llistes a les generals, per a presidir el Senat havia de ser elegit senador per designació autonòmica, a proposta del Parlament.





Encara que Iceta ha recorregut aquest veto davant el Tribunal Constitucional, que està pendent de resoldre'l, ell mateix, en diverses entrevistes amb mitjans de comunicació, assumia que no podria presidir el Senat. L'elecció d'un català per substituir-lo allunya l'escenari de presentar un president interí per a la Cambra Alta a l'espera que es resolgui al seu favor el recurs davant el TC, que no té previst veure'l abans de la constitució de les Corts el pròxim 21 de maig.





Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i amb un postgrau en dret Immobiliari i Urbanístic, Batet és diputada des de la VIII legislatura que va comprendre el primer Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.





En 2013, Batet, sent diputada del PSC, va votar en el Congrés dels Diputats a favor del dret a decidir, al costat de la majoria dels seus companys socialistes catalans -amb l'excepció de Carmen Chacón- dividint així el Grup Parlamentari Socialista, ja que el PSOE va votar en contra.





Eren els temps en què el PSC, amb Pere Navarro al capdavant, defensava el reconeixement del dret a decidir dels catalans a través d'un referèndum pactat. Tres anys després, els socialistes catalans, ja amb Iceta en la direcció, van abandonar aquests postulats i es van alinear amb la postura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, consistent en la promoció d'una reforma constitucional que avanç cap al model federal i que resolgui l'encaix de Catalunya a Espanya, reforçant el seu autogovern.





En l'actualitat, Batet sosté que el referèndum d'autodeterminació no té cabuda en la Constitució espanyola i s'oposa frontalment al projecte independentista.





Manuel Cruz, de 68 anys, és catedràtic de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona (UB) i va ser un dels diputats socialistes que van votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy com a president del Govern el 2016.





Va ser de número dos en les llistes al Congrés en la passada legislatura, darrere de Batet, i el 28 d'abril concorria en les llistes al Senat. Forma part del corrent del PSC 'Federalistes d'Esquerra' i és col·laborador habitual de mitjans de comunicació tals com 'El País', 'El Confidencial', 'Catalunya Ràdio' i la 'Cadena Ser'.