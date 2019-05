La Nit dels Museus centra 300 activitats a Catalunya

Els museus catalans es bolcaran en la celebració de la Nit dels Museus amb 300 activitats aquest dissabte repartides per tot el territori amb motiu del Dia Internacional dels Museus.









'Els museus com a eixos culturals. El futur de la tradició 'és el lema escollit per a l'edició d'enguany, dedicat a descobrir el paper dels museus com a mirall de la societat.





El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acollirà actuacions musicals i visites comentades sobre obres de la col·lecció, així com d'exposicions temporals com la dedicada a Bartolomé Bermejo, a més de jocs de pistes per als més petits.





De 10 hores del matí a 1 de la matinada, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) oferirà una jornada de portes obertes i un programa d'activitats com tallers d'autoedició de fanzines feministes, performances i visites alternatives a exposicions actuals com la de Christian Marclay.









La Fundació Joan Miró, que des del 7 d'abril també obre la tarda dels diumenges, descobrirà el revers del Tapís de Miró, recentment restaurat en una acció pública amb un èxit sense precedents, el visionat s'ha prorrogat fins aquest diumenge.





El Museu d'Història de Catalunya ha programat diferents propostes al voltant de la nova exposició 'Moda i modistes' i proposarà un recorregut pel passeig de Gràcia de Barcelona per descobrir on es van establir les principals cases de modistes que van vestir la ciutat dels primers decennis del segle XX.





El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona obre les seves portes de forma gratuïta a totes les seves seus, mentre que el Museu d'Art de Girona organitza un joc de pistes familiar, i un concert a càrrec del Quartet de Corda de l'Escola Municipal de Música de Girona.





El Museu d'Arqueologia de Catalunya celebra el dia i la nit dels museus a totes les seves seus amb jornades de portes obertes, i els museus de Lleida i Aran reflexionaran sobre la tradició i el futur a través de l'etiqueta #DIMtradicioifutur.