Junqueras: "Res té més mèrit que mantenir les conviccions des de la presó"

El líder i candidat d'ERC a les eleccions europees, Oriol Junqueras, ha remarcat aquest dissabte que "no té més mèrit que mantenir les conviccions des de presó".









Junqueras ha demanat el vot perquè un republicà, català i polític pres pugui optar a liderar la Comissió Europea: "Converteix un pres polític en un eurodiputat mostrarà la vergonya que innocents estiguin a la presó. Els catalans tenen una oportunitat fabulosa i extraordinària per això ".





El líder republicà ha assegurat que el cap de llista de JxCat a les europees i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, té el seu respecte i suport personal, tot i que ha reclamat donar suport a la llista d'ERC perquè li pot facilitar presidir la Comissió Europea.





"El meu objectiu és donar veu als independendentistas de diferents llocs d'Europa, que han confiat en la meva candidatura", ha explicat Junqueras en una entrevista telemàtica de l'ACN, on ha respost a la pregunta de si renunciaria a la seva acta de diputat al congrés per ocupar un lloc al parlament europeu.





MANTINDRÀ UNA ACTITUD CORDIAL AL CONGRÉS





"M'agradaria saludar a qui sigui, encara que donin suport als que ens impedeixen reunir-nos o debatre, els que ens donen lliçons de cortesia", ha manifestat Junqueras.





Sobre si ERC facilitarà la investidura de Sánchez, Junqueras ha dit que no permetran "ni per acció ni per omissió" un govern d'extrema dreta o de dreta extrema, tot i que no ha indicat quina serà la posició del seu grup en una eventual investidura de Sánchez , i ha emplaçat a parlar-ne després de les eleccions municipals i europees.