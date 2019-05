Colau busca a Barcelona un "referent d'esperança" per als propers anys

L'actual alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, aposta per una Barcelona "referent d'esperança" i on l'amor venci l'odi. "Construïm espais de comunitat on mai més ningú se senti sol", ha comunicat en un acte de campanya al passeig Sant Joan.









L'alcaldessa ha destacat que la seva aposta per una ciutat d'amor i no d'odi "no és simplement una declaració 'hippie' o naïf, sinó una proposta valenta" que vol traduir-se en polítiques concretes que generin comunitat i evitin que els veïns es repleguin en si mateixos per desconfiança i competitivitat.





AFRONTAR LA POR DE FORMA COMÚ





Colau ha criticat forces d'esquerres que tracten de negar la por a la societat -que veu lògic davant la desigualtat, el canvi climàtic i la violència-, i ha destacat que la qüestió és què fer amb aquesta por: creu que s'ha d'afrontar en comú i no de forma individual, i impedint que es criminalitzi al més pobre i el més feble en nom d'aquesta por.





Ha posat com a exemple de reacció a la por la resposta de la ciutat a l'atemptat d'agost de 2017, davant el qual es va enfortir la comunitat i es van reafirmar els valors de Barcelona.





L'alcaldessa ha explicat que a la PAH va aprendre que la col·laboració entre ciutadans té una força imparable.