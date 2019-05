El càrrec de Torra al capdavant de la Generalitat podria acabar aviat

Des de la política catalana es parla que la legislatura de Torra estaria a punt d'acabar, tot i que el president de la Generalitat digui el contrari obertament. No ha aprovat lleis en tot l'any que ha exercit en el càrrec i podria ser rellevat en poc temps.









Tal com apunta 'El Confidencial', el possible relleu de Torra seria la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que és del grat i la confiança de David Bonvehí, el líder del PDeCAT.





Els motius per al canvi són que Torra, per exemple, no és membre de la formació i simplement va ser escollit per Puigdemont. A més, el partit vol guanyar una altra vegada protagonisme en la política catalana, cosa que amb Torra no està aconseguint. Un altre dels motius que es destaca és que Chacón seria la primera dona a presidir la Generalitat, cosa que agrada al partit independentista.





La tornada d'Artur Mas al març de 2020 pot canviar el panorama del partit independentista, ja que l'expresident de la Generalitat vol tornar de manera "triomfal" a la política.





Els nom d'Elsa Artadi, la número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, i de Lluís Recoder, exalcalde de Sant Cugat i exconseller de Territori, són altres dels que han sonat per ocupar el càrrec en qüestió.





LA PRESIDÈNCIA DEL PDECAT TAMBÉ PODRIA CANVIAR D'AIRES





Dins el PDeCAT també podria haver moviment a la presidència, i és que l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, podria suplir Bonvehí al capdavant del partit.









Això sí, des del partit, i tal com recull 'El Confidencial', tot dependrà dels resultats de les eleccions municipals i europees, ja que si Puigdemont aconsegueix eurodiputats seva figura sortirà reforçada.