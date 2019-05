L'any inoperant de Quim Torra

Deia Jesús que "per les seves obres els coneixereu" fent referència a identificar els autèntics dels falsos profetes. Aquestes paraules van ser pronunciades fa 2.000 anys i segueixen tenint vigència. En aquests temps, els falsos profetes transformats en venedors de enganyifes abunden com bolets a l'hivern i les seves obres estan a la vista de tots els que ho vulguin veure.









Dimarts passat es complia un any de l'elecció de Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya per delegació. Un any viscut amb tanta intensitat que a molts ciutadans els sembla un mal somni, amb malson inclòs, del qual volen despertar el més aviat possible.





Aquests 365 dies han estat intensos, però no per l'activitat de l'executiu en treballar per aquelles coses que beneficien la ciutadania i al país, sinó pel desgovern i la transitorietat d'un president que ha estat fins ara bastant incompetent.





Si es fes una enquesta per destacar algunes de les accions que ha realitzat el govern o del mateix president, segur que la gran majoria dels mortals no sabria què dir. Segur que a ningú se li escapen els múltiples viatges del president a Brussel·les per despatxar amb Puigdemont, fer la foto corresponent, copar uns quants minuts -molts- a TV3. Les seves visites als polítics presos, el seu llaç groc a la solapa i suport total a tot el que tingui a veure amb el procés.





Els qualificatius més apropiats que es poden col·locar al president de la primera institució del país, en aquest any de desgovern són: inoperant i sectari, per contribuir encara més en la fractura social que s'està vivint en una Catalunya permanentment en un compàs d'espera.





Diuen els més creients, els que pugen amb assiduïtat a Montserrat, que només un miracle de la Moreneta, amb permís de l'Abat Solé, pot fer que aquesta situació es encarrili.





En el seu discurs d'investidura, Torra es va fixar quatre objectius: fer efectiva la República, restituir Puigdemont com a president, posar en marxa un procés constituent i tornar aprovar les lleis suspeses pel Constitucional en la passada legislatura. Quatre objectius de molt difícil execució com s'està comprovant. Ell, ho sap, per això en el seu discurs de primer aniversari només ha reafirmat el punt, impossible, d'aconseguir la independència.





Cal recordar que en aquest primer any de govern no ha aconseguit aprovar els pressupostos, que ha comptat amb una moció de reprovació presentada pels socialistes, que no va prosperar en no sumar prou vots.





Amb la continuïtat de les polítiques del govern Torra com a president ia l'espera de la sentència dels polítics catalans que estan sent jutjats més els resultats electorals que ofereixin el proper 28 de maig, la possibilitat d'unes noves eleccions, a la tardor, queden supeditas a aquests dos esdeveniments, que no són menors, per als dos partits que conformen el govern, sobretot per l'antiga CDC.





Deia Francisco de Quevedo que "El que vol en aquesta vida totes les coses al seu gust, tindrà molts disgustos en la vida."