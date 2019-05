ERC proposa ampliar la L4 de Metro fins a Sagrera

La número dos d'ERC a les municipals de Barcelona, Elisenda Alamany, ha proposat ampliar la L4 de Metro fins a la Sagrera i avançar les obres de les línies L9 i L10 per fomentar l'ús del transport públic, reduir la toxicitat que provoca l'ús del vehicle privat i millorar la fluïdesa de la mobilitat al centre de la capital catalana.









En un acte al barri barceloní de Ciutat Meridiana, Alamany ha assegurat que els desplaçaments entre Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana no haurien de superar els 30 minuts, i ha detallat que aquests temps haurien de complir-des dels nodes com a plaça Catalunya, Sants, Glòries i Barcelona nord amb la resta de municipis.





El regidor i número cinc, Jordi Coronas, ha lamentat la vaga de metro d'aquest dilluns a la gestió de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) del problema de l'amiant: "No direm que el pla de TMB de retirada d'amiant no sigui bo, però no s'ha gestionat bé el tema amb els treballadors".





"Si governem impulsarem una auditoria de gestió exhaustiva perquè TMB funcioni com un rellotge. Volem que la freqüència sigui l'esperada pels usuaris, i que no es trobin amb sorpreses", i la número nou, Maria Buhigas, ha dit que milloraran la xarxa actual de carrils bici i se centraran en què siguin més segurs.





Corones també ha dit que, mentre no s'implanta la T-Mobilitat, ERC proposarà el pagament fraccionat de la T-Jove, i, preguntada sobre la visió dels republicans per la connexió del tramvia, Alamany ha defensat que qualsevol decisió estratègica de la ciutat com la unió d'aquesta infraestructura ha d'anar acompanyada del rigor necessari.