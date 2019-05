Realitzen un Minigastric Bypass robòtic a una dona amb obesitat mòrbida

El Centre Mèdic d'Astúries ha realitzat aquest dilluns per primera vegada a Espanya un Minigastric Bypass robòtic a una dona de 49 anys afectada per obesitat mòrbida i amb un índex de massa corporal (IMC) de 45 kg/m2. La intervenció, de gairebé dues hores de durada, va transcórrer sense incidències. S'espera que la pacient sigui donada d'alta en 24-48 hores.









L'operació ha estat dut a terme pel doctor Jesús González, responsable del Servei de Cirurgia General del Centre Mèdic d'Astúries, acompanyat pel doctor Iván Domínguez -cirurgià- i el doctor Álvaro Escandón -anestesista-, de manera conjunta i en estreta col·laboració amb l'equip de Cirurgia Bariàtrica robòtica de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, compost pels doctors Jordi Tarascó i Pau Moreno.





El Minigastric Bypass, o bypass gàstric d'una anastomosi, conegut per les sigles MGB-OAGB (Mini gastric bypass-One Anastomosi gastric bypass), és una de les tècniques aprovades per la IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) per al tractament quirúrgic de l'obesitat mòrbida i malalties metabòliques associades, diabetis o hipertensió, entre d'altres.





Els excel·lents resultats d'aquesta tècnica, que millora en pèrdua de pes i en resolució de comorbiditats al bypass gàstric tradicional, units a l'escàs nombre de complicacions que presenta, han fet que sigui una de les tècniques que més hagi crescut en els últims anys a Europa , els EUA i Àsia.