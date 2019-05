Manuel Cruz (PSC), president del Senat, defensa "totes les idees i els projectes polítics"

El Ple de constitució del Senat ha elegit aquest dimarts a Manuel Cruz com a nou president de la Cambra Alta a la XIII legislatura, en rebre 140 vots a favor, tots del Grup Socialista.





Ciudadanos havia presentat també a la seva senadora per Navarra, Ruth Goñi, que ha rebut els 11 suports exclusivament dels seus companys de formació. La votació final ha registrat també 84 vots en blanc i 15 nuls.





Cruz ha apel·lat al diàleg entre els partits polítics i ha subratllat la legitimitat de "totes les idees i els projectes polítics" en democràcia, que "mereixen ser escoltats".





En les seves primeres paraules als senadors res més constituir-se la Cambra Alta, sessió a la qual ha assistit el pres d'ERC Raül Romeva, el nou president ha afegit que el Senat ha de ser part de la solució "a la situació territorial d'Espanya" i els seus problemes.





"El país és divers i plural i això no significa que hagi de ser problemàtic i disfuncional territorialment. Necessitem un Senat que fomenti els debats en els quals més ens juguem les nostres certeses, pors, anhels, com a país i com a ciutadans", ha afegit.





Manuel Cruz ha apostat per una reforma de la Constitució que transformi el Senat en cambra de representació territorial i ha avançat que, mentrestant, promourà que la Cambra sigui "influent", rebi "amb assiduïtat" a la Conferència de Presidents, abordi la reforma del finançament autonòmic i local i el problema de la despoblació.





Cristina Narbona (PSOE) i Pío García-Escudero (PP) han estat triats pel Ple de constitució del Senat com a vicepresidenta primera i vicepresident segon de la Mesa de la Cambra Alta, en haver rebut respectivament 142 i 68 vots a favor.