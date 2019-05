Els diputats de Vox han estat els primers a arribar al Congrés en el primer ple de la nova legislatura.









El dia de constitució de les càmeres el seient és lliure i la formació de Santiago Abascal ha optat per seure a la bancada socialista.





'FANTASMA GAY'





Tres representants del PSOE, l'actual secretari d'Estat per a l'Avanç Digital, Francisco Polo i els diputats per Jaén i Barcelona, Felipe Sicilia i Arnau Ramírez, respectivament, han acudit aquest dimarts a la sessió de constitució del Congrés amb samarretes i xapes del 'fantasma gai 'de Vox, conegut a les xarxes socials com' gaysper'.









Aquesta icona, que representa un fantasma amb la bandera de l'arc de Sant Martí -que utilitza el col·lectiu LGTBI com a símbol-, va ser usat pel partit de Santiago Abascal en les últimes eleccions del 28 d'abril assenyalant-lo com un dels fronts als quals Vox anava a plantar "batalla" en la seva tasca política.





Tant Sicilia com Ramírez, que a més és secretari LGTBI dels socialistes catalans, han lluït sengles samarretes blanques amb 'gaysper' dibuixat en el seu frontal. Mentre que Polo s'ha decantat per lluir una xapa amb aquesta icona a la solapa del seu vestit.





SÁNCHEZ I JUNQUERAS





El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha saludat Oriol Junqueras durant la sessió contitutiva del Congrés dels Diputats.









S'ha tractat d'una freda salutació que no ha anat més enllà d'una encaixada de mans a iniciativa de Junqueras quan aquest tornava d'exercir el seu dret a votar el president de la Cambra i passava al costat a l'escó que ocupa Sánchez.





"Com estàs?", li ha preguntat Sánchez a Junqueras en la segona ocasió en què el diputat a la presó preventiva pel seu paper en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya ha passat pel seu costat.





"Hem de parlar", li ha contestat Junqueras, segons han confirmat testimonis presencials d'aquesta conversa, que no ha tingut més desenvolupament.









Els quatre diputats en presó preventiva, Oriol Junqueras, d'ERC, i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, de Junts, han entrat a l'hemicicle del Congrés acompanyats pels aplaudiments dels seus companys independentistes i rebent la salutació del líder de Podem, Pablo Iglesias, que ha parlat breument amb Oriol Junqueras.









Els quatre diputats electes en situació de presó preventiva han aprofitat la seva estada en el Saló de Plens del Congrés per a parlar per telèfon amb l'exterior en diferents moments de la sessió constitutiva.





Estant a la presó, els presos tenen limitada la seva connexió amb l'exterior, amb comunicacions taxades per a les quals a més únicament poden utilitzar els telèfons de la presó.





CUES PER VOTAR





La votació per triar la Presidència del Congrés en la nova legislatura ha provocat una aglomeració de diputats a l'hemicicle, fins al punt que el president de la mesa d'edat, el veterà socialista Agustín Zamarrón, ha demanat més agilitat als diputats per tornar als seus escons.





A la sessió constitutiva, les votacions són per papereta en urna, el que obliga a tots els diputats a abandonar els seus escons i acostar-se a la Mesa presidencial per dipositar el seu vot.









La primera secretària de la Mesa, la jove diputada d'ERC Marta Rosique, ha anat llegint els noms dels diputats perquè s'acosten a votar i ho ha fet a un ritme gairebé 'frenètic' que ha començat a provocar els primers embussos.





SENAT





El polític d'ERC pres Raül Romeva ha ocupat el seu escó a l'hemicicle antic del Senat, on aquest matí prendrà possessió del seu escó, rebut per un aplaudiment dels seus companys d'escó, que li han abraçat a l'arribar al Saló de Plens.









En el moment de prometre el càrrec ho ha fet "per imperatiu legal" i ha modificat lleugerament la fórmula que han usat tots els seus companys de grup i ha dit davant el president del Senat, Manuel Cruz: "Fins a la proclamació de la república catalana, sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat, pels presos polítics i per imperatiu legal, prometo".





Romeva ha estat traslladat passades les 8.30 hores d'aquest dimarts des de la presó a la cambra alta en un vehicle de la Guàrdia Civil, que ha entrat al garatge de l'edifici on el polític ha estat lliurat a la Policia Nacional, que s'encarrega de la seva custòdia dins de la institució.





Però el senador electe no ha estat traslladat a l'hemicicle fins a les deu hores, quan ha començat la sessió de constitució del Senat. A l'acte assisteix la seva parella, Diana Riba, candidata també d'ERC a les europees.





Dins de l'Antic Saló de Plens, Romeva no està acompanyat per policies de manera que participa en la sessió exactament igual que la resta dels senadors.