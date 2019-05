El Constitucional estudia el recurs d'Iceta i obre la possibilitat de suspendre la votació al Parlament

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs presentat el PSC contra el veto del Parlament a designar Miquel Iceta senador autonòmic en entendre concorre una "especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest Tribunal". Sobre la mesura cautelar dirigida a suspendre els efectes de la votació a la cambra autonòmica no es pronuncia encara, però obre peça separada per resoldre en breu aquesta qüestió.









La providència donada a conèixer aquest dimarts, que té el suport unànime dels 12 membres del tribunal, permetrà a l'òrgan de garanties estudiar la constitucionalitat de l'acte concret impugnat pel PSC, que és l'Acord de la Mesa del Parlament de 16 de maig de 2019 que va desestimar la petició de reconsideració realitzada per aquest grup parlamentari en relació amb el sistema de votació per a la designació d'un senador autonòmic.





El tribunal aprecia més que l'assumpte suscitat "transcendeix del cas concret perquè pogués tenir unes conseqüències polítiques generals". Per això, dirigeix comunicació al Parlament perquè remeta certificació o fotocòpia adverada de les actuacions corresponents a l'Acord de la Taula de 16 de maig de el 2019.





En relació amb la sol·licitud de suspensió dels Acords recorreguts, el Ple no s'aprecia la urgència excepcional a la qual es refereix l'art. 56.6 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), que justificaria la seva "adopció" sense escoltar abans a la resta de parts personades, de manera que abans de resoldre sobre la mesura cautelar. Així, forma peça separada i concedeix un termini de tres dies al Ministeri Fiscal i al sol·licitant d'empara perquè efectuïn les al·legacions corresponents.





En el seu recurs, Iceta al·lega que s'ha vulnerat l'article 23.2 de la Constitució espanyola i demana als magistrats que prenguin mesures de caràcter cautelar, entre ells "la suspensió dels efectes de l'acte impugnat", és a dir, l'acord de la Mesa del Parlament que va establir el sistema de votació que l'ha deixat fora del Senat, "i qualssevol altres mesures cautelars que estimi pertinents per a assegurar l'objecte del empara sol·licitada".





Segons la seva opinió, el mateix Parlament hauria de procedir "retrotraient el procediment de designació al moment anterior a la votació en el Ple del 16 de maig de 2019, acordant la repetició de la votació seguint el procediment previst".