El Govern demana no suspendre als presos, per "respecte a les urnes"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reclamat aquest dimarts 21 de maig als nous presidents del Congrés i del Senat, els catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz, no suspendre de les seves funcions als presos sobiranistes elegits i que els permetin exercir la seva tasca parlamentària en plenitud.





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera ha argumentat que Batet i Creu haurien d'actuar així "per respecte a la voluntat de les urnes i als drets polítics de les persones elegides", recordant que tots aquests presos van ser triats per la ciutadania en les eleccions generals.





No obstant això, el Govern no hi "massa esperances" que els nous presidents actuïn en aquesta direcció, ja que la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ja ha dit que seran suspesos.





"INACCEPTABLE"





Budó ha opinat que la posició de Calvo és "fins i tot denunciable", ja que veu inaudit que se'ls pugui suspendre quan els cinc presos es van poder presentar a les eleccions sense traves i en candidatures que van ser declarades perfectament legals.





"Han estat elegits diputats i per tant han de poder exercir com a tals i que es respectin els drets democràtics de tots ells. La suspensió dels seus drets seria del tot inacceptable", ha conclòs la portaveu de l'Executiu de Quim Torra.





Els cinc presos sobiranistes afectats per aquesta eventual suspensió són Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull (JxCat), que són diputats en el Congrés, i Raül Romeva (ERC), que va ser elegit senador per la circumscripció de Barcelona.





Es dóna la circumstància que Junqueras, Sànchez, Rull i Turull van ser diputats del Parlament fins a la setmana passada i Romeva encara ho és, i d'allí van ser suspesos també, llavors per decisió del jutge instructor de la causa del 1-O, Pablo Llarena.





CONGRÉS I SENAT





Budó ha defensat que la presència aquesta dimarts dels cinc diputats presos en Congrés i Senat demostra que són "presos polítics", i ha criticat que, després de la constitució de les Cambres, hagin de tornar a la presó.





"La imatges no deixen de ser del tot anormals i, per tant, en cap cas les hem de normalitzar. Han pres possessió de l'acta però tornaran a la presó. Continuarem denunciant la vulneració dels seus drets", ha conclòs la portaveu.





Precisament aquest dimarts s'han absentat de la reunió del Govern el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers Alfred Bosch, Miquel Buch i Mariàngela Vilallonga, que s'han desplaçat a Madrid per a donar "tot el suport" als presos en la sessió constitutiva de les dues cambres.