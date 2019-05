Espanya gasta més de 3.600 milions d'euros a l'any en tractar les malalties relacionades amb la contaminació de l'aire pel trànsit, situant-se com el segon país europeu, per darrere d'Alemanya (13.381.000), amb el major cost en salut per aquesta causa, segons es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança Europea de Salut Pública (EPHA, per les sigles en anglès), en el marc d'un projecte que compta amb la participació de la Fundació Espanyola del Cor (FEC).









L'estudi ha analitzat en detall els costos en salut que suposa el trànsit rodat, especialment les emissions dels vehicles dièsel, en nou estats membres de la Unió Europea: Àustria, Bulgària, Estònia, Alemanya, Hongria, Polònia, Romania, Eslovènia i Espanya.





Així, a nivell general, la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit costa a tota Europa més de 72.000 milions d'euros anuals en salut, dels quals 52.865.000 són sufragats pels diferents governs.





D'altra banda, l'estudi ha estimat també l'estalvi en salut que suposaria la implementació de mesures per reduir les emissions del trànsit per carretera per a l'any 2030.





En aquest sentit, la posada en marxa del pla més ambiciós, que inclou un fort increment de vehicles elèctrics, la prohibició de cotxes dièsel en totes les carreteres o majors impostos al dièsel, suposaria a Espanya un estalvi de 2.830 euros, amb uns costos en salut que baixarien fins als 770 milions d'euros anuals. A Europa, l'estalvi ascendiria a més de 58.000 euros a l'any.





CONTAMINACIÓ DE L'AIRE I SALUT CARDIOVASCULAR





Tot i que el trànsit rodat no és l'única font de contaminació de l'aire, la Comissió Europea si ho considera com una de les principals responsables de la toxicitat de l'aire a Europa, especialment en àrees urbanes.





"Nou de cada persones al món i el 93 per cent de la població espanyola respira un aire que excedeix els nivells considerats com a perillosos per a la salut", ha dit el vicepresident de la FEC, José Luis Palma.





De fet, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), al voltant de set milions de persones moren de forma prematura al món a causa de la contaminació de l'aire, que representa el 25 per cent de les morts per malalties del cor i el 24 per cent dels ictus.





"La contaminació ambiental s'ha convertit en un dels principals reptes de salut pública a nivell mundial. Conscients d'aquesta problemàtica i del seu impacte en la salut cardiovascular, des de la FEC treballem amb l'objectiu de sensibilitzar i orientar sobre un tema de màxima importància . Instem als governs regionals i locals perquè prenguin mesures de manera urgent per reduir les xifres de contaminació en pro de la salut de la població", ha tancat el doctor Palma.