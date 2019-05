Coutinho torna als entrenaments i apunta a la final de Copa

El jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho s'ha exercitat aquest dimecres amb el grup, encara que de manera parcial, i podria rebre l'alta mèdica a temps per jugar aquest dissabte la final de la Copa del Rei, a l'estadi Benito Villamarín de Sevilla, contra el Valencia CF.









Coutinho ha participat en part del segon entrenament de la setmana per als jugadors que té disponibles el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, amb vista a aquesta final per la qual falten tres dies.





El brasiler va patir una elongació al bíceps femoral de la cuixa esquerra després del partit contra el Getafe del passat 12 de maig, que el Barça va guanyar per 2-0 al Camp Nou en la penúltima jornada de la Lliga, amb un temps de baixa aproximat de 10 dies, que s'han complert aquest dimecres.





Tot apunta que el davanter podrà ser aquest dissabte a Sevilla. Aquesta temporada ha disputat 53 partits entre totes les competicions, amb 11 gols i 5 assistències, mentre que a la Copa del Rei ha disputat 6 partits i ha anotat 3 gols.





Per la seva banda, el central francès Jean-Clair Todibo no s'ha entrenat per malestar general. La sessió d'aquest dimecres l'han completat els jugadors del Barça B Iñaki Peña, Wague, Oriol Busquets, Riqui Puig, Carles Pérez i Abel Ruiz.